مؤشرات إيجابية لعودة الحياة إلى مجاريها في المملكة

الوكيل الإخباري - عبّر الإعلامي محمد الوكيل، عن تفاؤله حيال تراجع الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا في المملكة ، خلال الأيام القليلة الماضية ، وفق أرقام وزارة الصحة.
جاء ذلك ، الأحد ، عبر "برنامج الوكيل " والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، مُشدّدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ، لمنع انتشار الفيروس ، والدخول في موجة جديدة، عل وقع الأمل بأن يُصار إلى إعادة فتح القطاعات الاقتصادية ، وعودة الحياة تدريجيا .
وعرّج الإعلامي الوكيل ، في حديثه على السلالة المتحورة الهندية ، وطالب وزارة الصحة بالوقوف على الأمر ، بشكل مفصّل لغايات التوضيح ، وإسدال الستار عن العديد من التساؤلات الشعبية ، بعد تصريح لوزير الصحة ، بوجود (3) إصابات بالمتحوّر الهندي في المملكة.
ولفت ، إلى أهمية تلقي لقاح كورونا ، منوّها أن هنالك زيادة ملحوظة في الإقبال على التسجيل عبر المنصة ، ما يدلّ على مدى ارتياح المواطنين للقاحات التي من شأنها السيطرة على الوباء ، بعد تخوّف كثيرين لتلقي اللقاح، وهذا مؤشر على إمكانية الوصول إلى صيف آمن خلال وقت قصير .
وبيّن أن هنالك مؤشرا إيجابيا آخرا ، على تحسّن الوضع الوبائي الراهن في المملكة ، يتمثّل في عدم تواجد مصابي كورونا في مستشفيات البشير، في الفترة الحالية .
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