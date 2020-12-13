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الأحد، 13-12-2020 11:46 ص

بسبب تعليق الدراسة

مالك باص مدرسة خاصة : لم يتم تعويضنا إثر الجائحة

من
توضيحية


الوكيل الإخباري - كشف مواطن ، الأحد مدى معاناته جرّاء جائحة كورونا ، حيث انه يملك باص ، ويعمل لصالح إحدى المدارس الخاصة .

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ولفت المواطن ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن العمل قد توّقف منذ شهر آذار الماضي ، ولم يتم تجديد عقود العمل لفئة سائقي المدارس الخاصة ، حيث تم تعليق الدراسة في المملكة ، بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس .

 

وأكد ، أن هذه الفئة تضرّرت بشكل واضح من الوضع الوبائي الراهن ، منوها أنّه لم يتم تعويضهم ماديا من قبل الحكومة ، ما زاد من معاناة عدد من العائلات الأردنية .

 

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