مالك باص مدرسة خاصة : لم يتم تعويضنا إثر الجائحة

الوكيل الإخباري - كشف مواطن ، الأحد مدى معاناته جرّاء جائحة كورونا ، حيث انه يملك باص ، ويعمل لصالح إحدى المدارس الخاصة .
ولفت المواطن ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن العمل قد توّقف منذ شهر آذار الماضي ، ولم يتم تجديد عقود العمل لفئة سائقي المدارس الخاصة ، حيث تم تعليق الدراسة في المملكة ، بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس .
وأكد ، أن هذه الفئة تضرّرت بشكل واضح من الوضع الوبائي الراهن ، منوها أنّه لم يتم تعويضهم ماديا من قبل الحكومة ، ما زاد من معاناة عدد من العائلات الأردنية .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة