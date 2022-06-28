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الثلاثاء، 28-06-2022 09:07 ص

محافظ العقبة: إخلاء حالتين إلى عمان بالإسعاف الجوي

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الوكيل الإخباري - رصد 
كشف محافظ العقبة محمد الرفايعة عن إخلاء إصابتين إلى العاصمة عمان فجر اليوم من خلال الإسعاف الجوي للإطمئنان على حالتهم بشكل تام بعد إصابتهم جراء حادثة انفجار وتسرب الغاز بميناء العقبة أمس الإثنين. 

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وقال الرفايعة في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء إن جميع حالات الإصابة الموزعة على 4 مستشفيات في العقبة مطمئنة مؤكداً عدم وجود حالات حرجة بين المصابين.


ووفقاً للرفايعة ، بلغ عدد الإصابات التي تخضع للمراقبة في المستشفيات حاليا نحو 139 حالة ، في حين تخرج حالات من المستشفيات تباعاً بعد موافقة الكوادر الصحية والاطمئنان على حالتهم الصحية .


وأكد أن عدد الوفيات ارتفع إلى 13 وفاة ، 5 منهم من جنسيات أجنبية آخرها وفاة اليوم الثلاثاء.


 




 

 


 

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