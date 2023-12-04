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محلل سياسي لـ الوكيل يتوقع استمرار القتال في غزة لغاية 3 أشهر

الإثنين، 04-12-2023 10:06 ص

محلل سياسي لـ الوكيل يتوقع استمرار القتال في غزة لغاية 3 أشهر

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الوكيل الاخباري - رصد 
توقع الكاتب والباحث السياسي مُعين الطاهر أن يستمر عدوان الاحتلال على قطاع غزة والقتال بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية من شهرين إلى 3 أشهر. 

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وأضاف الطاهر عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الإثنين أن النتائج العسكرية للحرب بين جيش الاحتلال و حركة حماس، إما أن تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها في غزة وإما أن تفشل في تحقيقها، مرجحاً فشلها. 


ومن جهة أخرى قال إن القصف المستمر على كافة مناطق قطاع غزة يهدف للقضاء على حركة حماس المتواجدة في كل مناحي القطاع منوهاً أن هدف الاحتلال سيفشل . 


ولفت أن القصف الإسرائيلي المستمر على المدنيين وتحديداً في خان يونس ودير البلح يهدف لتهجيرهم بالإضافة إلى المنشورات التي يسقطها الاحتلال على الغزيين.


وحول محاكمة نتنياهو اليوم على قضايا فساد في إسرائيل، توقع الطاهر أن يتم تأجيلها قائلاً " إحدى أسباب إطالة الحرب هو إدراك نتنياهو بفشله في الحرب مما دفعه إلى المحاولة بتحقيق إنجاز واحد لم ولن يحققه" .


وأكد أن تكلفة الحرب على إسرائيل تبلغ 10% فقط من الناتج المحلي لإسرائيل والذي يبلغ 424 مليار دولار سنوياً، مشيرا إلى أنها قادرة على تحمل الخسائر الاقتصادية ولكنها لن تتحمل مزيد من الخسائر البشرية في المعركة. 


وأما عن الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية لفت أنه من المبكر الحديث عنها، متوقعا عدم انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي بايدن من قِبل أربع ولايات أمريكية يتواجد فيها نسبة كبيرة من العرب والمسلمين وكانت قد أعلنت عن عدم تصويتها لـ بايدن .

 


 




 

 


 

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