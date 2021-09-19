محيبش لـبرنامج الوكيل : الزعتري أول مخيم بالعالم يطعم اللاجئين السوريين - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد رئيس قسم الامراض السارية وضابط ارتباط المطاعيم في محافظة المفرق، الدكتور نضال محيبش أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا 145 ألف متلق ٍمن السكان أي ما نسبته 57%، أما عدد متلقي الجرعة الثانية 117 ألف متلقٍ.

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ولفت محيبش الأحد لـ" برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن عدد سكان المفرق يبلغ نحو 600 ألف مواطن أي ما نسبته 23% من سكان المملكة .

وبين خلال معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن عدد متلقي اللقاح من اللاجئين السوريين ، من الفئة المستهدفة نحو 18 ألف لاجئ من أصل 36 ألف لاجئ من داخل مخيم الزعتري بالمحافظة .

وأشار إلى أن مخيم الزعتري أول مخيم في العالم للاجئين السوريين قام بتنظيم حملة تطعيم للاجئين لمواجهة كورونا.

" هنالك 9 مراكز تطعيم عدا عن فريقين متنقلين لغايات ضمان تطعيم أكبر قدر ممكن من أهالي المفرق ، وتم اعتماد المراكز الصحية من أجل إنشاء المراكز الخاصة بتلقي اللقاح" وفق محيبش .

وشدّد على أهمية تطعيم السوريين داخل المحافظة ، من منطلق المسؤولية حيالهم ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .