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الأربعاء، 08-03-2023 08:23 ص

مدير الخدمات الطبية: المؤتمر الدولي العاشر من أكبر المؤتمرات الطبية على المستوى الإقليمي

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات أن المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية يعد من أكبر المؤتمرات الطبية على المستوى الإقليمي ويحظى بمشاركة عربية وأجنبية من كبار العلماء والأطباء والمحاضرين الدوليين.

وقال العميد زريقات عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" من قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، اليوم الأربعاء، إن الخدمات الطبية الملكية بإقامة مؤتمرها الدولي بنسخته الأولى عام 1996 ثم دأبت على إقامة هذا المؤتمر تحت الرعاية الملكية السامية مرة كل عامين منذ انطلاقه بنسخته الثانية عام 2004.

وأضاف أنه يتم من خلال هذا المؤتمر قبول الأوراق العلمية من خلال اللجنة العلمية للمؤتمر آخذين بعين الاعتبار، أهمية المواضيع المطروحة في تلك الأوراق، فيما يتم التركيز على كل ما هو جديد في العلوم الطبية العلمية بعد النظر إلى موافقات لجنة الأخلاقيات العالمية لتقييم المؤتمرات.

وأشار العميد زريقات إلى الخدمات الطبية اعتادت في مؤتمر الخدمات الطبية الملكية على تقديم ورشات عمل تجري من خلال عمليات جراحية معقدة تحت إشراف أمهر الجراحين في العالم، ليتمكن من خلالها المشاركون من اكتساب خبرات تدريبية وعملية واسعة في العديد من التداخلات الجراحية المتقدمة وذلك من خلال بث تلك العمليات تلفزيونياً إلى القاعات المختلفة داخل قصر المؤتمرات ليتمكن أكبر عدد من المشاركين من حضورها والاستفادة منها.

ولفت إلى أنه سيشارك في هذا المؤتمر 200 متحدثاً من مختلف القطاعات الطبية منهم 85 متحدثاً دولي، وسيقدمون 450 محاضرة في 100 جلسة علمية، مما سيوفر فرصة ذهبية للتعلم والتدريب لمرتبات الخدمات الطبية الملكية .

وبيّن العميد زريقات أنه سيقام في اليوم الختامي للمؤتمر، تمرين إخلاء طبي في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، يظهر من خلاله التطور الكبير الذي وصلت إليه الخدمات الطبية الملكية في مجال طب الميدان والطب العسكري.

كما لفت إلى أن الخدمات الطبية الملكية مستمرة، بتوجيهات الملكية السامية وباهتمام مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، على تقديم افضل أنواع الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين والمُنتفعين عسكريين ومتقاعدين والمرضى من خارج المملكة.

وينعقد المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الملك الحسين للمؤتمر بمنطقة البحر الميت في الفترة من 7-10 آذار المقبل.

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