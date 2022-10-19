مدير المستشفى الزرقاء يوضح حول شكوى عدم استقبال مواطنة في حالة طارئة

الوكيل الإخباري - رصد

اشتكت مواطنة تسكن في منطقة الرصيفة لعدم استقبالها بمستشفى الزرقاء الحكومي الجديد بعد أن ظهرت عليها علامات الولادة وبعد 5 ساعات من ظهور الأعراض تم إجراء الولادة لها في مستشفى البشير بعد أن ساءت حالتها الصحية .

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وأضافت المواطنة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن الكادر الطبي في مستشفى الزرقاء رفض إدخالها بسبب عدم توفر أسرة ومراجعتها لمستشفى آخر .



من جهته تابع مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد محمود دولة الشكوى وفتح تحقيق بالحادثة من خلال مراجعة الملف الصحي للمواطنة.



وأضاف دولة عبر "برنامج الوكيل" أن الكادر الطبي بلغ المواطنة أنه لم يتوافر أسرة وأن لديها متسع من الوقت لمراجعة مستشفى آخر .



ونوه أن المواطنة لم يسبق لها المراجعة في مستشفى الزرقاء أو مستشفى الأمير فيصل بن الحسين القريب من منزلها مؤكداً مراجعتها إلى مستشفى البشير ومركز وكالة الغوث خلال فترة الحمل.



وشدد دولة أن مستشفى الزرقاء يتعاون دائماً مع الحالات الطارئة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لها .

