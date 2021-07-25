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الأحد، 25-07-2021 09:13 ص

مدير مستشفى الجاردنز لـ برنامج الوكيل : انقطاع الكهرباء على الإنارة فقط

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الوكيل الإخباري - أكد مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان، أن ما حدث في المستشفى ، من انقطاع التيار الكهربائي ، اقتصر على الإنارة فحسب.

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وأوضح أبو حميدان ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن كافة الأجهزة الطبية ، كانت " عاملة" ولم تتعرض لانقطاع في التيار الكهربائي، وتابع " غالبية الحالات في قسم العناية الحثيثة وضعهم حرج نتيجة لأعمارهم وأمراض مزمنة أخرى ، عدا عن إصابتهم بكورونا"  .

 

وأوضح أن احدى الوفاتين بالمستشفى حدثت قبل انقطاع الكهرباء، مبينا أن الوفاة التي حدثت بعد انقطاع الكهرباء ليست ناتجة عن الحادثة وذلك لأن جهازها الطبي بقي يعمل دون توقف.


وأضاف للإعلامي محمد الوكيل ، إنه يوجد 57 مريضا على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى وحالتهم الصحية ما بين المتوسطة والحرجة.

وبين أبو حميدان أن مستشفى الجاردنز مخصص لاستقبال وعلاج مرضى كورونا، مؤكدا تسجيل نحو 4 وفيات يوميا بين مصابي كورونا منذ بدء الجائحة.

 

يُذكر أن النيابة العامة تحركت على الفور إلى مكان الحادث وقرر النائب العام في عمان حسن العبداللات تشكيل فريق تحقيق من خمس مدعين عامين" .

 

 

 




 

 


 

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