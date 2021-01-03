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الأحد، 03-01-2021 11:29 ص

ردّا على شكوى مواطن

مدير مستشفى المفرق للوكيل : لا خلل بأجهزة غسيل الكلى

مستشفى المفرق الحكومي-(أرشيفية)
مستشفى المفرق الحكومي


الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى المفرق الحكومي، الدكتور رائد شهاب، إن المستشفى مزوّد بـ(15) وحدة غسيل كلى وجميعها "عاملة" .

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جاء ذلك ردّا على شكوى مواطن ، بعد أن عرض شكواه ، الأحد ، عبر "برنامج الوكيل"، والذي يُبثّ عبر اثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث لفت أن زوجته تقوم بغسيل للكلى في المستشفى ، وقد أصيبت بأعراض ما .

 

وزاد شهاب للإعلامي محمد الوكيل " لا يوجد جهاز لغسيل الكلى في المستشفى غير عامل ، حيث يتم صيانة الأجهزة بشكل دوري ، من خلال العاملين، وقد تتعرض لخلل لحظي ويتم العمل على إصلاحه ".

 

وبين ، أن عددا من مرضى غسيل الكلى قد يتعرضون ، لعدد من الأعراض ، بسبب طبيعة المرض ، كالتشنجات وغيرها ، منوها أن كافة الاجهزة المعتمدة في هذا الشأن بمستشفى المفرق ، ضمن عمرها الافتراضي.

 

ومن جهته أشار المواطن ، أن هنالك خللا في أجهزة غسيل الكلى ، معبّرا عن استيائه حيال ذلك ، الأمر الذي نفاه مدير المستشفى.

 

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