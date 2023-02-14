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الثلاثاء، 14-02-2023 10:03 ص

مدير مستشفى جرش: التعامل مع 20 حالة اشتباه تسمم

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الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر مستشفى جرش الحكومي مع 20 حالة اشتباه تسمم غذائي، إثر تناول وجبات غذائية من أحد المطاعم.

وقال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم لـ" برنامج الوكيل" على راديو " هلا" اليوم الثلاثاء، إنه تم التعامل مع 20 حالة اشتباه تسمم من مساء أمس حتى صباح اليوم، وتم اعطاؤهم العلاج اللازم، موضحاً أن 18 شخصاً منهم خرج من المستشفى، وبقيت حالتين تحت العلاج وهما بحالة صحية مستقرة. 

وبين العتوم أن الأعراض على المصابين تمثلت بالاسهال والتقيؤ والحرارة وآلام في البطن، موضحاً أنه يوجد عامل مشترك بين جميع المصابين بانهم جميعا تناولوا الطعام من ذات المطعم. 

وأضاف أن الكوادر الصحية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت باغلاق مطعم احترازياً لحين أخذ العينات والتأكد من المنتج الغذائي إذا كان هو سبب التسمم أم لا.

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