الإثنين 06-02-2023
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مرصد الزلازل: زلزال تركيا لم يؤثر على المباني في المملكة

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الإثنين، 06-02-2023 08:01 ص

مرصد الزلازل: زلزال تركيا لم يؤثر على المباني في المملكة

زلزال


الوكيل الإخباري - رصد
قال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان إن أهالي الشمال والزرقاء وعمان شعروا بالزلزال الذي وقعت في تركيا بشكل خفيف مؤكداً أنه لم يؤثر على المباني في المملكة .

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وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين إن المرصد سجل 20 زلزالاً إرتدادياً في المنطقة التركية "غازي عنتاب" والتي تأثرت بزلزال قوي فجر اليوم بقوة 7.6 ريختر والتي تبعد عن الأردن 600 كيلو متر .


ونوه أن الهزات الارتدادية في المنطقة التركية تسجل قوات كبيرة تتراوح من 5 إلى 6 ريختر متوقعاً أن تستمر الهزات الارتدادية إلى يومين وستتراجع بشكل تدريجي .


وقال إنه لا مؤشرات لوقوع تسونامي في البحر لغاية الآن منوهاً أنه لا يمكن التوقع بوقوع الزلازل أو معرفة قوتها ومناطقها قبل حدوثها.


 




 

 


 

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