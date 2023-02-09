الخميس 09-02-2023
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الخميس، 09-02-2023 10:55 ص

مركز المحاكاة في "ال البيت": بيان الزلازل للتوعية ولا يخص الأردن مطلقاً

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الوكيل الإخباري - رصد - قال عميد كلية الهندسة ومدير مركز النمذجة والمحاكاة وإدارة الكوارث والأزمات في جامعة آل البيت الدكتور مؤيد الشواقفة، إن البيان الذي نشر من المركز عن الزلازل أمس الاربعاء، جاء كتعليمات ودروس وعبر عن الزلزال الذي وقع في تركيا ولا يخص الأردن مطلقاً.اضافة اعلان


وأضاف الشواقفة، عبر "برنامج الوكيل على راديو هلا" اليوم الخميس، أن البيان هو مقال علمي واضح، ولا يتعلق بالاردن نافياً ما يشاع عن توقع وقوع زلزال في المنطقة. 

وشدد على أن علوم الزلازل في كل العالم لم تصل إلى مرحلة توقع حدوث زلزال بالمستقبل، مشيراً إلى أن أصعب شيء في علم التوقعات هو التنبؤ بوقوع زلزال. 

وأضاف الشوافقة أن الصخور في منطقتنا تختلف عن الطبيعة الجيولوجية عن تركيا، وتحركات الصفائح الأرضية لا تشبه ما يحدث في باقي الدول. 

ونوه إلى أن البيان جاء للتوعية فقط، حول كيفية التعامل مع هكذا حالات، مضيفاً ان بيانات التوعية تأتي لكل أشكال الكوارث مثل الفيضانات وغيرها.


 




 

 


 

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