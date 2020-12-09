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مصابة بكورونا للوكيل : حالتي تتحسن وقد تواصل معي وزير الصحة

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الأربعاء، 09-12-2020 09:44 ص

بعد مناشدتها للإعلامي محمد الوكيل

مصابة بكورونا للوكيل : حالتي تتحسن وقد تواصل معي وزير الصحة

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مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي


الوكيل الإخباري -عبّرت أربعينية تقطــن في محافظة إربد ، مصابة بفيروس كورونا عن أملها في أن تتماثل للشفاء ، بعد أن أوعز وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ، بتأمين سرير لها في مستشفى الملك المؤسس عــبد الله الجامعي .

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جاء ذلك ، بعد مناشدتها عبر "برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أمس الثلاثاء، نتيجة لمعاناتها مع أعراض "غير محتملة "، حيث صعوبة التنفس ، والتهاب في الرئتين ، وفق أطباء أخبروها بحالتها الصحيّـة .

 

لمشاهدة المادة : 

مصابة كورونا تعاني وتناشد عبر برنامج الوكيل

 

وتم التواصل معها اليوم الأربعاء ، حيث اطمأنّ الإعلامي محمد الوكيل ، على صحتها، مؤكدة أن حالتها الصحية تتحسّن.

 

ولفتت المواطنة ، أنّه تم التواصل معها من قبل وزير الصحــة ومدير صحة إربد ، الدكتور رياض الشياب ، وكوادر من الدفاع المدني ، من أجل الوقوف على حالتها ، وتأمين السرير والعلاج اللازمين لها، في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي .

 

وأوضحت أن حالتها الصحية "جيدة" ، موجّهة شكرها إلى الأردنيين ووزارة الصحة والدفاع المدني ، و"برنامج الوكيل" الذين تواصلوا معها والوقوف على حالتها .

 

 


 




 

 


 

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