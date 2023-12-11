مصالحة لـ الوكيل: إسرائيل تشهد فضيحة حول عدد قتلى جنودها

الوكيل الاخباري - رصد

قال المستشار الإعلامي والمختص بالشأن الإسرائيلي محمد مصالحة إن إسرائيل تشهد فضيحة حول عدد قتلى جنود جيشها في قطاع غزة، مؤكداً أن الرأي العام الإسرائيلي بات ممزقاً.

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وأضاف مصالحة خلال اتصال هاتفي من قضاء الناصرة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن الصحف الإسرائيلية فضحت الرواية العسكرية بعد كشفها أن المستشفيات استقبلت 4591 جريحا من جيش الاحتلال .



ونوه أن الوحدات الإسرائيلية المتواجدة في قطاع غزة مهددة جميعا أمام المقاومة برغم تباهي جيش إسرائيل بها في المجتمع الدولي مشيراً إلى أن الرواية الإسرائيلية فشلت أمام الرواية الفلسطينية .



وأكد أن إدارة الجيش الإسرائيلي تعلم جيداً أن حركة حماس متواجدة في المشروع السياسي بالإضافة إلى أن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج هو الذي يقرر مصيره.



ولفت أن المبادرة في الحرب بغزة لم تكن بيد إسرائيل الآن ولكنها بيد المقاومة .