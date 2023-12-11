الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

أرامكو السعودية تعتزم توريد كميات كاملة من النفط لمصافي شمال آسيا في يناير 2024

كتائب القسام تدك تحشدات للعدو بخانيونس

بقذائف الهاون .. سرايا القدس تقصف تحشدات العدو

الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في بلدة بني نعيم شرق الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

ممثلو الادعاء الأمريكي يطلبون عدم تأجيل محاكمة ترامب

حزب الله يعلن عن استشهاد اثنين من عناصره

الطوارئ الروسية ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من بلدتي أبو ديس والعيزرية

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

عاجل

كتائب القسام تدك تحشدات للعدو بخانيونس

الإثنين، 11-12-2023 08:58 ص

مصالحة لـ الوكيل: إسرائيل تشهد فضيحة حول عدد قتلى جنودها

ممم


الوكيل الاخباري - رصد
قال المستشار الإعلامي والمختص بالشأن الإسرائيلي محمد مصالحة إن إسرائيل تشهد فضيحة حول عدد قتلى جنود جيشها في قطاع غزة، مؤكداً أن الرأي العام الإسرائيلي بات ممزقاً. 

اضافة اعلان


وأضاف مصالحة خلال اتصال هاتفي من قضاء الناصرة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن الصحف الإسرائيلية فضحت الرواية العسكرية بعد كشفها أن المستشفيات استقبلت 4591 جريحا من جيش الاحتلال .


ونوه أن الوحدات الإسرائيلية المتواجدة في قطاع غزة مهددة جميعا أمام المقاومة برغم تباهي جيش إسرائيل بها في المجتمع الدولي مشيراً إلى أن الرواية الإسرائيلية فشلت أمام الرواية الفلسطينية .


وأكد أن إدارة الجيش الإسرائيلي تعلم جيداً أن حركة حماس متواجدة في المشروع السياسي بالإضافة إلى أن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج هو الذي يقرر مصيره. 


ولفت أن المبادرة في الحرب بغزة لم تكن بيد إسرائيل الآن ولكنها بيد المقاومة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ةةة

خبير بالشؤون العسكرية لـ الوكيل: إسرائيل فشلت عسكرياً واستخباراتياً وادارياً بقطاع غزة

تتت

فيديو - مدير مستقلة حقوق الإنسان في غزة: لم أرصد في حياتي ظروفاً كالتي تمر الآن

6550a52bbdcd7-780x470

تفاصيل مدمية لاستشهاد أردني واصابة عائلته في غزة

eEa8pJIP2j5wkzDESPVgBSxrkI4EybIRRLZFXqzz

بعد اجلائهم .. . أردنيون يتحدثون لـ "الوكيل" عن واقع أليم عاشوه بغزة

زززز

صحفي من غزة لـ الوكيل: الاحتلال يكثف القصف بالمدفعية والزوارق والطائرات على خان يونس

9

الإغاثة الطبية الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر

أخبار متعلقة
تتت

فيديو - مدير مستقلة حقوق الإنسان في غزة: لم أرصد في حياتي ظروفاً كالتي تمر الآن

زززز

صحفي من غزة لـ الوكيل: الاحتلال يكثف القصف بالمدفعية والزوارق والطائرات على خان يونس

9

الإغاثة الطبية الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر

ك

محلل سياسي لـ الوكيل يتوقع استمرار القتال في غزة لغاية 3 أشهر

ظ

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر في بث رسائل لتهجير أهالي غزة

thumbs_b_c_3a73575ab598bbb5a32138c5623035ab

خبير عسكري: المقاومة أعجزت مخابرات الاحتلال والمفاوضة الأقوى على الاسرى الجنود