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الثلاثاء، 24-11-2020 02:58 م

يعيش وأبنائه في منزل بلا أثاث

مصطفى أبكى الأردنيين عبر برنامج الوكيل - فيديو

يبكي
توضيحية


الوكيل الإخباري - بدموع متواصلة ، بكى المواطن "مصطفى" على الهواء مباشرة ، اليوم الثلاثاء ، نتيجة لضيق حاله الذي جعله يتواصل مع "برنامج الوكيل" ، عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا".

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الأردنيون ، تفاعلوا مع "مصطفى" ، بعد أن عرض قصته على الإعلامي محمّد الوكيل، حيث أبناؤه الذين يتواجدون في منزل لا يحتوي على أية قطعة أثاث ، بعد بيعه نتيجة لظروفه المالية القاسية، على وقع فصل الشتاء -التسجيل آخر الخبر -

 

فزعة أردنية ، حيث الإنسانية ، التي طغت على الموقف ، أمام بكاء رجل لم يحتمل مشاهد أبنائه الذين يعيشون ، ظروفا لم تشفع لأعمارهم ، فبادر مواطنون بالاتصال على البرنامج من أجل تقديم المساعدة .

 

الإعلامي الوكيل - كعادته - استمع لهذا الرجل حتى النهاية ، باعثا في نفسه الصبر والإرادة ، مستذكرا "همة الأردنيين" في مساعدة الآخرين، وكان ذلك واضحا في حلقة اليوم.

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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