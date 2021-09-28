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الثلاثاء، 28-09-2021 09:27 ص

مطالبة التربية للتشديد على المدارس بشأن البروتوكول الصحي

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الوكيل الإخباري - طالب ولي أمر طالب وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات صارمة حيال المدارس لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلبة والكوادر التعليمية .

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جاء ذلك ، خلال حديثه الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، والذي بين أن أحد الطلاب في أحد المدارس الحكومية ظهرت عليه الأعراض خلال دوامه .

 

ومن جهته طالب الإعلامي محمد الوكيل وزارة التربية بالوقوف على المدارس المخالفة للبروتوكول الصحي ، تحسبا من العودة إلى التعليم عن بُعد .

 

 

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