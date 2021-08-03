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الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 03-08-2021 09:04 ص

مطالبة وزارة التربية باستكمال جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - تمنّى الإعلامي محمد الوكيل ، أن تكون وزارة التربية والتعليم قامت بتجهيز كافة مدارس المملكة ، لاستقبال الطلبة ، بعد قرار حكومي في هذا الشأن والذي يقضي بالعودة إلى التعليم الوجاهي.

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جاء ذلك ، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث لفت الإعلامي الوكيل أنه يُجدر أن يتم صيانة المدارس وتوفير كافة متطلبات السلامة العامة ، والانتهاء من صيانتها ، والعمل على تأمين المقاعد الدراسية والمرافق العامة المناسبة .

 

وطالب الإعلامي الوكيل، وزارة التربية بالتأكد من جاهزية المدارس ، من منطلق الواجب والمسؤولية ، خاصة بعد انقطاع الطلبة عن التعليم الوجاهي ، ما يُحتّم أن تكون المدارس "جاهزة" من أجل استقبال العام الدراسي الجديد .

 

وكان "برنامج الوكيل" اعتاد أن يستقبل العديد من الرسائل الصوتية والاتصالات ، بشأن عدم توفر متطلبات السلامة للطلبة ، وعدم صيانة عدد من المدارس ، من قبل مواطنين ، الأمر الذي يثير استياءهم، مع بدء العام الدراسي.

 

 

 




 

 


 

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