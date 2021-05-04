مطالب شعبية بتطعيم قطاعات هامة لـ'صيف آمن '

الوكيل الإخباري - طالب مواطنون ، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، بضرورة تلقي العاملين في العديد من القطاعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، لضمان "صيف أمن".

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ومن ضمن القطاعات التي تمّ رصدها وفق الاتصالات التي انهالت عبر البرنامج، قطاع النقل العام، قطاع المطاعم والمنشآت السياحية ، عاملو المدن الصناعية ، التجار في السوق المركزي ، وعاملو الضمان الاجتماعي، وعمال الوطن .

الإعلامي محمّد الوكيل ، تعهّد بأن تكون تلك المطالب أمام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، من أجل العمل بها ، كونها تصب في المصلحة العامة ، وتحدّ من انتشار فيروس كورونا.