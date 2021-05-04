الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مطالب شعبية بتطعيم قطاعات هامة لـ'صيف آمن '

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

الصحة: المتحور الهندي أقل من البريطاني بسرعة انتشاره

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غداً

إصابتان بالسلالة العادية لمخالطي مصاب بالمتحور الهندي في الزرقاء

أسعار الذهب الثلاثاء 4/5/2021

بايدن : سنسمح بدخول 62 الف لاجئ إلى الولايات المتحدة

وزير التربية لـ برنامج الوكيل : سنعود إلى المدارس في الوقت المحدد

نيويورك تعتزم رفع العديد من قيود كورونا

الهند تسجل 357229 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء، 04-05-2021 10:14 ص

عبر "برنامج الوكيل"

مطالب شعبية بتطعيم قطاعات هامة لـ'صيف آمن '

لق
توضيحية


الوكيل الإخباري - طالب مواطنون ، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، بضرورة تلقي العاملين في العديد من القطاعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، لضمان "صيف أمن".

اضافة اعلان
 

ومن ضمن القطاعات التي تمّ رصدها وفق الاتصالات التي انهالت عبر البرنامج، قطاع النقل العام، قطاع المطاعم والمنشآت السياحية ، عاملو المدن الصناعية ، التجار في السوق المركزي ، وعاملو الضمان الاجتماعي، وعمال الوطن .

 

الإعلامي محمّد الوكيل ، تعهّد بأن تكون تلك المطالب أمام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، من أجل العمل بها ، كونها تصب في المصلحة العامة ، وتحدّ من انتشار فيروس كورونا.

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
برنامج-الوكيل-شخصيات (5)

وزير التربية لـ برنامج الوكيل : سنعود إلى المدارس في الوقت المحدد

صحة

مواطنون : تطعيم المعلمين يضمن العودة إلى المدارس

تفا

برنامج الوكيل يثمن التزام الأردنيين بالإجراءات الوقائية

تفا

مؤشرات إيجابية لعودة الحياة إلى مجاريها في المملكة

قدس

تحية إكبار من برنامج الوكيل إلى فلسطين

لقاح

استياء من تخلف أكثر من 200 ألف مواطن عن تلقي اللقاح