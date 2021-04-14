مفرقعات تثير استياء أهالي مخيم الحسين

الوكيل الإخباري - طالب مواطن يقطن في مخيم الحسين بالعاصمة عمان، الجهات المعنية بالوقوف على مشكلة "المفرقعات" في المخيم .

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ولفت المواطن ، الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الأمر يشكّل انزعاجا لأهالي المنطقة ، عدا عن الخطر الذي يواجهه الأطفال الذين يعبثون بها - المفرقعات - .

ومن جهته دعا الإعلامي محمد الوكيل ، بأهمية متابعة المشكلة ، للحيلولة دون تفاقمها.

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