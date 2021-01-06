مناشدة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن لإعادة النظر بشأن الرسوم الجامعية ، لافتا أن هنالك رسوما ثابتة على الخدمات والاستفادة من مرافق الجامعة ما زال يتم دفعها، بالرغم من تعليق دوام الجامعات، حيث الاعتماد على "التعليم عن بعد" .
ولفت المواطن، الأربعاء، لـ"برنامج الوكيل"، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، أن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر بالرسوم الجامعية ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا ، التي باتت تبعاتها الاقتصادية تؤرق المواطنين .
وطالب الإعلامي محمد الوكيل ، المعنيين ، بالعمل على إعادة النظـر بـ "الرسوم" ، للتخفيف على المواطنين أعباءها ، حيث عدم الاستفادة من الخدمات والمرافق الجامعية، في الوقت الحالي، لعدم دوام الطلبة .
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