الأربعاء 06-01-2021
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الأربعاء، 06-01-2021 10:25 ص

نتيجة لاعتماد "التعليم عن بعد "

مناشدة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية

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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


الوكيل الإخباري - ناشد مواطن لإعادة النظر بشأن الرسوم الجامعية ، لافتا أن هنالك رسوما ثابتة على الخدمات والاستفادة من مرافق الجامعة ما زال يتم دفعها، بالرغم من تعليق دوام الجامعات، حيث الاعتماد على "التعليم عن بعد" .

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ولفت المواطن، الأربعاء، لـ"برنامج الوكيل"، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، أن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر بالرسوم الجامعية ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا ، التي باتت تبعاتها الاقتصادية تؤرق المواطنين .

 

وطالب الإعلامي محمد الوكيل ، المعنيين ، بالعمل على إعادة النظـر بـ "الرسوم" ، للتخفيف على المواطنين أعباءها ، حيث عدم الاستفادة من الخدمات والمرافق الجامعية، في الوقت الحالي، لعدم دوام الطلبة .

 

 

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