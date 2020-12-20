مناشدة لتقديم الامتحانات النهائية عن بعد لطلبة الدراسات العليا

الوكيل الإخباري - عبّر طالب دراسات عليا عن استيائه حيال قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بشأن تقديم الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي .

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جاء ذلك ، الأحد ، من خلال "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث ناشد وزارة التعليم العالي ، بالوقوف على الأمر ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن في المملكة إثر فيروس كورونا .

ولفت ، أن كافة طلبة الجامعات (البكالوريوس)، والمدارس سيقدمون امتحاناتهم النهائية "افتراضيا" - عن بُعد - باستثناء طلبة الدراسات العليا، حفاظا على صحتهم وسلامتهم ، مطالبا بأن يتم تقديم الامتحان من خلال منصة خاصة ، دون اللجوء إلى "الامتحان الوجاهي".

وتساءل عن السبب الذي حدا بالوزارة اتخاذ هذا القرار ، بالرغم من تلقيهم محاضراتهم ، من خلال "التعليم عن بعد "، منذ بدء الفصل الدراسي الأول.

وتعهّد الإعلامي محمد الوكيل ، ان يتم وضع هذه الشكوى أمام وزير التعليم العالي ، نتيجة لكثرة الشكاوى من قبل العديد من طلبة الدراسات العليا عقب اتخاذ القرار .

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