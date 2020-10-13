الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

قطع الكهرباء عن مناطق في الكرك

المعونة ترد على شكاوى مواطنين عبر برنامج الوكيل

ناطق إعلامي جديد لوزارة الصحة

منح ذوي متوفي كورونا حق اختيار مكان الدفن

انخفاض أسعار الذهب محليا

اعفاء مجموعة من السلع والمستلزمات من الرسوم الجمركية

الهند: 706 وفيات و55342 إصابة جديدة بكورونا

التعامل مع وفيات كورونا بالمملكة كالوفيات الطبيعية - وثيقة

وفاة طفل دهسا من قبل شقيقه في اربد

12 وفاة جديدة بكورونا في المملكة




الثلاثاء، 13-10-2020 11:58 ص

منصة درسك .. استياء من عدم الاستفادة منها

در
منصة درسك


الوكيل الإخباري - ما زالت تبعات فيروس كورونا، تلقي بظلالها على الأردنيين ، نتيجة لعدد من القرارات الحكومية ، التي يجدها كثيرون بأنها "غير مُجدية".

اضافة اعلان
 

وإحدى تلك التبعات ، قرار وزارة التربيــة والتعليم ، بتخصيص"منصة درسك" ، لغايات تلقي طلبة المدارس ، تعليمهم عن بعد ، بحسب اتصالات مواطنين ، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيــر إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا".

 

ومن ضمن الاتصالات ، شكوى مواطن ، بشأن عدم تمكنه من فتح "المنصة" ، عدا عن عدم عملها بالشكل الذي يسمح للطلبة من الاستفادة من المحتوى والمضمون ، ما سبّب استيــاء كثيرين من أولياء أمور الطلبة، لعدم الاستفادة من هذا النظام .

 

وأضحت مشكلة "التعليم عن بعد" ، تحديّا بارزا أمام الحكومة الجديدة، في سبيل التخفيف من معاناة الطلبة وذويهم ، خاصة لصفوف المراحل الأساسية.

 

 واستحدثت الحكومة "منصة درسك" ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن في المملكة نتيجة لكورونا ، ما أدّى إلى تعليق دوام المــدارس.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مع

المعونة ترد على شكاوى مواطنين عبر برنامج الوكيل

ترق

تفاؤل بتراجــع إصابات كورونا في المملكة

الن

رسالة من النعيمي للأمهات العاملات

من

مطالبات بتأجيل أقساط البنوك

مبنى وزارة الصحة- (أرشيفية)

الصحة للوكيل: مستحقات الموظفين بعقود خلال يومين

حج

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

أخبار متعلقة
ترق

تفاؤل بتراجــع إصابات كورونا في المملكة

حج

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

تعليم

أردنيون مستاؤون من منصة درسك واجتماع في التربية من أجل الطلبة

ر

الرزاز لبرنامج الوكيل: لن نلجأ إلى الحظر الشامل وهذا يتطلب التزام المواطنين - فيديو

سائق

سائق تكسي : صدقت وجود كورونا بعد وفاة جارنا به

حظر1

قلق أردني واقتــراح بعودة الحظر الشامل