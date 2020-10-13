منصة درسك .. استياء من عدم الاستفادة منها

الوكيل الإخباري - ما زالت تبعات فيروس كورونا، تلقي بظلالها على الأردنيين ، نتيجة لعدد من القرارات الحكومية ، التي يجدها كثيرون بأنها "غير مُجدية".

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وإحدى تلك التبعات ، قرار وزارة التربيــة والتعليم ، بتخصيص"منصة درسك" ، لغايات تلقي طلبة المدارس ، تعليمهم عن بعد ، بحسب اتصالات مواطنين ، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيــر إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا".

ومن ضمن الاتصالات ، شكوى مواطن ، بشأن عدم تمكنه من فتح "المنصة" ، عدا عن عدم عملها بالشكل الذي يسمح للطلبة من الاستفادة من المحتوى والمضمون ، ما سبّب استيــاء كثيرين من أولياء أمور الطلبة، لعدم الاستفادة من هذا النظام .

وأضحت مشكلة "التعليم عن بعد" ، تحديّا بارزا أمام الحكومة الجديدة، في سبيل التخفيف من معاناة الطلبة وذويهم ، خاصة لصفوف المراحل الأساسية.

واستحدثت الحكومة "منصة درسك" ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن في المملكة نتيجة لكورونا ، ما أدّى إلى تعليق دوام المــدارس.

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