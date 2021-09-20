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الإثنين، 20-09-2021 08:14 ص

مواطنة تبكي الأردنيين إثر رسالة مؤثرة عبر برنامج الوكيل - فيديو

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - مواطنة أبكت الأردنيين على الهواء مباشرة ، خلال حديثها مع الإعلامي محمد الوكيل صباح اليوم الاثنين ، عند حديثها عن معاناتها مع ابنها الذي يبلغ من العمر 7 سنوات .

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وفي التفاصيل فقد كشفت المواطنة  لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " أن ابنها يعاني من سرطان في الدماغ ، وقد أجرى عدة عمليات الأمر الذي أثر على أسلوب حياته ومدى إدراكه لما حوله .

 

بكاء السيدة خلال حديثها  ، أدى إلى تعاطف الأردنيين حيث انهالت الاتصالات والتعليقات ، حيث أن المشكلة تتمثل برفض مدرسة خاصة بإلحاق الطفل في المدرسة لوجود "بربيش غير مرئي" في رأسه متصل مع معدته نتيجة لحالته الصحية.

 

وقالت " لقد ذهبت للمدرسة لتسجيله على أمل إعادة التفاؤل له ، وتفاجأت باتصال من المدرسة بعد يوم برفضها بإلحاق الطفل فيها  بالرغم من شراء الزي وتهيئته للذهاب إليه حيث كان فرحا بأتنه سيعود إلى مقاعد الدراسة" .

 

وأوضحت أنها مستعدة للتوقيع على التعهد لإخلاء مسؤولية المدرسة من الطفل ، مشيرة أن ابنها مسجل في مدرسة حكومية إلا أن حالتها الصحية والنفسية تستدعي تواجده في مدرسة خاصة .

 

الأم تروي معاناتها بحزن يصعب حصر مداده وبات بكاؤها يطغى على صوتها بحسرة أم وجهت رسالتها المؤثرة بطريقة أثارت مستمعي البرنامج، إلى الجهات المعنية بضرورة الوقوف مع المواطنين الذين يعانون جراء المرض أو الفقر .

 

الرسالة واضحة ، أمام قسوة المشاهد لطفل يعاني وأم تحاول أن تنعش الأمل في نفس طفلها الذي يحب اللعب والرياضة ، إلا أن مرضه حال دون ذلك وكسر قوته .

 

وتابعت " ما ذنب الطفل إذا كان مريضا " ، جمل وصلت إلى القلوب والأفئدة خاطبت الضمير والإنسانية ، وخاطبت الأمومة ، فأصبحت تتناثر معالم الحزن في ثنايا جمل أم تنظر إلى فلذة كبدها بعين الحزن على وقع الأمل

 

 




 

 


 

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