الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاستماع لشهود النيابة العامة في قضية مستشفى السلط

قرارات مصيرية هامة خلال شهر رمضان

أسعار الذهب الأربعاء 21/4/2021

الضريبة تعلن دوامها السبت المقبل لاستلام اقرارات ضريبة الدخل وتسديد المبالغ المعلنة

مواطنون لـ برنامج الوكيل: ننتظر دورنا بعد أشهر من التسجيل للتطعيم

بوتين يتوجه برسالته السنوية إلى البرلمان الروسي اليوم

الغذاء والدواء: لا بلاغات بتجلطات دموية بعد تلقي لقاح استرازينكا

حريق يلتهم محال تجارية في مخيم الزرقاء - فيديو

كندا: استمرار إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة حتى 21 أيار المقبل

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد وعجلون اليوم

الأربعاء، 21-04-2021 10:10 ص

أمام "إدارة الأزمات "

مواطنون لـ برنامج الوكيل: ننتظر دورنا بعد أشهر من التسجيل للتطعيم

طعهي
توضيحية


الوكيل الإخباري - شارك مواطنون تجربتهم عبر "برنامج الوكيل" ، بعد تسجيلهم على المنصة الخاصة للقاح كورونا ، والتي أطلقتها وزارة الصحة إثر الجائحة.

اضافة اعلان
 

ولفت مواطنون ، الأربعاء، للإعلامي محمد الوكيل ، عبر البرنامج ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أنهم قاموا بالتسجيل عبر المنصة منذ أشهر ، ولم يتلقوا اللقاح حتى اليوم.

 

وأشار عدد منهم ، أنهم تلقوا اللقاح ، دون ظهور أعراض جانبية ، موجّهين دعوة للآخرين ، بالتسجيل عبر المنصّة ، لأهمية اللقاح في المرحلة الراهنة .

 

وفي ذات السياق ، لفت آخرون ، أنهم تلقوا اللقاح بعد فترة وجيزة من التسجيل ، حيث سارعوا بالتوجّه إلى المراكز الصحية .

 

ومن جهته نوّه الإعلامي الوكيل ، أنه سيتم التواصل مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لوضع كافة ملاحظات المواطنين بشأن منصّة التسجيل أمامها ، للوقوف عند أهم الشكاوى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تفا

مؤشرات على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

ديوان

مواطنة لـبرنامج الوكيل : تخرجت منذ 14 عاما ولم يتم توظيفي

خ

ضرير يناشد من أجل لقمة عيش بعرق جبينه

عغ

تحذير بعدم ترك المعقّمات داخل المركبات

ح

تباين في آراء الأردنيين بشأن تخفيف القيود خلال رمضان

ات

استياء شعبي من أسعار السلع ومطالبة بحلول ناجعة

أخبار متعلقة
دك

ارتفاع أسعار الدواجن وافتقارها في السوق المحلي

تا

الإعلامي الوكيل : نتمنّى عدم التهافت على الشراء

2ba01977-90e0-4d1f-b420-f52a41146214

مطالبات عبر برنامج الوكيل بالسماح للمواطنين بأخذ مطاعيم كورونا يوم الجمعة

eeb2bc51-b291-474b-ac0c-ea7888df0b8d

دودين لـ برنامج الوكيل : توجهات حكومية صارمة للوصول الى صيف آمن

اسعاف

سائق سيارة إسعاف يطالب الصحة بالنظر إلى عامليها

لقاح

تزايد الإقبال على التسجيل لتلقي لقاح كورونا