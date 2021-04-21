مواطنون لـ برنامج الوكيل: ننتظر دورنا بعد أشهر من التسجيل للتطعيم

الوكيل الإخباري - شارك مواطنون تجربتهم عبر "برنامج الوكيل" ، بعد تسجيلهم على المنصة الخاصة للقاح كورونا ، والتي أطلقتها وزارة الصحة إثر الجائحة.

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ولفت مواطنون ، الأربعاء، للإعلامي محمد الوكيل ، عبر البرنامج ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أنهم قاموا بالتسجيل عبر المنصة منذ أشهر ، ولم يتلقوا اللقاح حتى اليوم.

وأشار عدد منهم ، أنهم تلقوا اللقاح ، دون ظهور أعراض جانبية ، موجّهين دعوة للآخرين ، بالتسجيل عبر المنصّة ، لأهمية اللقاح في المرحلة الراهنة .

وفي ذات السياق ، لفت آخرون ، أنهم تلقوا اللقاح بعد فترة وجيزة من التسجيل ، حيث سارعوا بالتوجّه إلى المراكز الصحية .

ومن جهته نوّه الإعلامي الوكيل ، أنه سيتم التواصل مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لوضع كافة ملاحظات المواطنين بشأن منصّة التسجيل أمامها ، للوقوف عند أهم الشكاوى.