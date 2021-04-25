مواطنون يشتكون من انقطاع المياه لأشهر

الوكيل الإخباري - انهالت الاتصالات والرسائل الصوتية عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، منذ صباح اليوم الأحد ، من قبل مواطنين يشتكون من انقطاع المياه ، في مختلف مناطق المملكة ، الأمر الذي أثار استياءهم.

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وتلقّى الإعلامي محمد الوكيل ، العديد من الشكاوى ، التي أشارت إلى انقطاع المياه لفترات طويلة ، قد تمتد لأشهر ، لافتين أنّ ما يزيد من معاناتهم ، قيامهم بشراء المياه ، بالرغم من أحوالهم المادية الصعبة ، وتكبّدهم المزيد من الأعباء المالية.

وطالب مواطنون وزارة المياه والري ، بالوقوف عند المشكلة ، التي تفاقمت خلال الفترة الحالية ، منوّهين أنّه يُجدر ان يتم معالجة انقطاع المياه بشكل جذري ، خاصة مع حلول فصل الصيف .

ولفت كثيرون أنهم يحاولون مرارا التواصل مع الوزارة دون جدوى ، موضّحين أن سبل الوقاية من وباء كورونا تتطلّب مزيدا من الإجراءات الوقائية الصحية ، وهذا يتطلب توافر المياه.

وأشار عدد منهم ، أن مدة تعبئة "خزانات المياه" بالكاد يتم ملؤها ، ما يؤدي إلى شرائها.

ولم تقتصر شكاوى المياه ، على مناطق معينة ، فحسب ، بل توزّعت لتطال محافظات أخرى ، عدا عن العاصمة عمان ، كمحافظة الزرقاء ، جرش، إربد ، وغيرها من المحافظات.

ومن جهته تعهّد الإعلامي الوكيل، أن يقوم بإرسال الملاحظات إلى وزارة المياه والري، للوقوف عليها ، ومعالجة مواضع الخلل .