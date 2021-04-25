الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مواطنون يشتكون من انقطاع المياه لأشهر

فصل التيار الكهربائي في مناطق بالشمال الإثنين

صرف فروقات حوافز الدفعة الأخيرة لكوادر الصحة

وزير الزراعة يشرف على عمليات مكافحة الجراد في المفرق

تفاؤل أردني بالقرارات الحكومية الجديدة

وفيات الأحد 25/4/2021

برنامج الوكيل يستذكر الفنان الراحل متعب السقار

استكمال النظر في قضية مستشفى السلط اليوم

انخفاض طفيف على الحرارة الأحد

الضمان : مطالبات مالية لمن لا يتلقى لقاح كورونا بعد استلام الدعم المالي

الأحد، 25-04-2021 09:51 ص

زيادة الأعباء المالية

مواطنون يشتكون من انقطاع المياه لأشهر

مياه
توضيحية


الوكيل الإخباري - انهالت الاتصالات والرسائل الصوتية عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، منذ صباح اليوم الأحد ، من قبل مواطنين يشتكون من انقطاع المياه ، في مختلف مناطق المملكة ، الأمر الذي أثار استياءهم. 

اضافة اعلان
 

وتلقّى الإعلامي محمد الوكيل ، العديد من الشكاوى ، التي أشارت إلى انقطاع المياه لفترات طويلة ، قد تمتد لأشهر ، لافتين أنّ ما يزيد من معاناتهم ، قيامهم بشراء المياه ، بالرغم من أحوالهم المادية الصعبة ، وتكبّدهم المزيد من الأعباء المالية.

 

وطالب مواطنون وزارة المياه والري ، بالوقوف عند المشكلة ، التي تفاقمت خلال الفترة الحالية ، منوّهين أنّه يُجدر ان يتم معالجة انقطاع المياه بشكل جذري ، خاصة مع حلول فصل الصيف .

 

ولفت كثيرون أنهم يحاولون مرارا التواصل مع الوزارة دون جدوى ، موضّحين أن سبل الوقاية من وباء كورونا تتطلّب مزيدا من الإجراءات الوقائية الصحية ، وهذا يتطلب توافر المياه.

 

وأشار عدد منهم ، أن مدة تعبئة "خزانات المياه" بالكاد يتم ملؤها ، ما يؤدي إلى شرائها.

 

ولم تقتصر شكاوى المياه ، على مناطق معينة ، فحسب ، بل توزّعت لتطال محافظات أخرى ، عدا عن العاصمة عمان ، كمحافظة الزرقاء ، جرش، إربد ، وغيرها من المحافظات.

 

ومن جهته تعهّد الإعلامي الوكيل، أن يقوم بإرسال الملاحظات إلى وزارة المياه والري، للوقوف عليها ، ومعالجة مواضع الخلل .

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
hf

برنامج الوكيل يستذكر الفنان الراحل متعب السقار

طعهي

مواطنون لـ برنامج الوكيل: ننتظر دورنا بعد أشهر من التسجيل للتطعيم

تفا

مؤشرات على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

ديوان

مواطنة لـبرنامج الوكيل : تخرجت منذ 14 عاما ولم يتم توظيفي

خ

ضرير يناشد من أجل لقمة عيش بعرق جبينه

عغ

تحذير بعدم ترك المعقّمات داخل المركبات

أخبار متعلقة
طعهي

مواطنون لـ برنامج الوكيل: ننتظر دورنا بعد أشهر من التسجيل للتطعيم

دك

ارتفاع أسعار الدواجن وافتقارها في السوق المحلي

تا

الإعلامي الوكيل : نتمنّى عدم التهافت على الشراء

2ba01977-90e0-4d1f-b420-f52a41146214

مطالبات عبر برنامج الوكيل بالسماح للمواطنين بأخذ مطاعيم كورونا يوم الجمعة

eeb2bc51-b291-474b-ac0c-ea7888df0b8d

دودين لـ برنامج الوكيل : توجهات حكومية صارمة للوصول الى صيف آمن

اسعاف

سائق سيارة إسعاف يطالب الصحة بالنظر إلى عامليها