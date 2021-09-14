مواطن يعبر عن استيائه من مستشفى البشير

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن الإعلامي محمد الوكيل للوقوف على حادثة تعرض لها في مستشفيات البشير ، حيث تعاني زوجته من الزائدة الدودية.

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وبين الثلاثاء لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " أنه راجع المستشفى نتيجة لمعاناة زوجته إلا ان القائمين عليه طالبوه بمراجعة أحد مستشفيات إربد بالرغم من أنه يقطن في العاصمة عمان، وتعاني زوجته آلاما حادة .

واستهجن المواطن الأمر، منوها أن الأمر يتطلب وقفة وزير الصحة بشكل عاجل نتيجة لمعاناة المواطنين خلال مراجعتهم لمستشفى البشير ، حيث بات ذلك كابوسا يؤرقهم .

من جهته طالب الإعلامي الوكيل بأهمية العمل على تحسين مستوى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في المستشفى ، من منطلق الواجب والمسؤولية .