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الثلاثاء، 14-09-2021 10:00 ص

مواطن يعبر عن استيائه من مستشفى البشير

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الوكيل الإخباري - ناشد مواطن الإعلامي محمد الوكيل للوقوف على حادثة تعرض لها في مستشفيات البشير ، حيث تعاني زوجته من الزائدة الدودية.

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وبين الثلاثاء لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " أنه راجع المستشفى نتيجة لمعاناة زوجته إلا ان القائمين عليه طالبوه بمراجعة أحد مستشفيات إربد بالرغم من أنه يقطن في العاصمة عمان، وتعاني زوجته آلاما حادة .

 

واستهجن المواطن الأمر، منوها أن الأمر يتطلب وقفة وزير الصحة بشكل عاجل نتيجة لمعاناة المواطنين خلال مراجعتهم لمستشفى البشير ، حيث بات ذلك كابوسا يؤرقهم .

 

من جهته طالب الإعلامي الوكيل بأهمية العمل على تحسين مستوى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في المستشفى ، من منطلق الواجب والمسؤولية .

 

 

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