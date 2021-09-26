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الأحد، 26-09-2021 09:59 ص

نائب رئيس مجلس إعمار الطفيلة : من لا يرغب بتلقي اللقاح منتحر

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس مجلس إعمار الطفيلة ، ورئيس فرقة جبال الطفيلة للثقافة والفنون هايل العبيديين على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

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وصف العبيديين الأحد لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، من لا يرغب بالإقبال على تلقي اللقاح " بالمقبل على الانتحار" .

 

وأوضح أنه منذ بدء الجائحة لم تسجل الطفيلة إصابات بفيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف اليوم نتيجة لعدم التزام كثيرين بالإجراءات الصحية.

 

وثمّن العبيديين جهود صحة الطفيلة التي عملت من خلال خطة محكمة على السيطرة على الوباء. 

 

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