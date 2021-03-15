نصير لـ الوكيل : كوادر مستشفى الامير حمزة تقوم بواجبها على أكمل وجه

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الدكتور ماجد نصير مدير عام مستشفى الامير حمزة الحكومي رداً على أحد المواطنين الذي تقدم بشكوى عبر برنامج الوكيل تتعلق بعدم توفر اسرة لمرضى كورونا ان هذا الكلام غير دقيق .

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واوضح الدكتور نصير ان واجبات المستشفى يتم القيام بها على اكمل وجه وهي استقبال المريض واجراء فحص كورونا له وتحديد طبيعة حالته واذا كان مصابا بكورونا يتم تشخيص مدى خطورة الاصابة وبعد ذلك يتم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد مكان دخوله لتلقي العلاج .

واكد نصير ان الامور مطمئنة في مستشفى الامير حمزة مشيرا الى ان الطاقة الاستيعابية وصلت لغاية اليوم الى 80% .

واكد نصير ان المستشفى الميداني الواقع داخل حرم مستشفى الامير حمزة منفصل تماما عنه .



