الإثنين 15-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الامانة تنذر 84 منشأة مخالفة لأوامر الدفاع

جريمة في عجلون .. طعن عمه ونفسه

فلسطين .. 25 وفاة جديدة بكورونا

نصير لـ الوكيل : كوادر مستشفى الامير حمزة تقوم بواجبها على أكمل وجه

دودين : الفراية أوعز بتعبئة خزانات الأكسجين دوريا

بنك الدم لـ الوكيل : ندعو للتبرع بالدم فالحاجة ملحة

التزام الجامعات الخاصة بتخفيض ساعات العمل

الصحة: 57% من أصل 26 ألف تلقوا لقاح كورونا الأحد

النمسا تعلن بدء الموجة الثالثة من كورونا

دودين : وضع الأكسجين في المستشفيات الحكومية مطمئن

الإثنين، 15-03-2021 01:54 م

نصير لـ الوكيل : كوادر مستشفى الامير حمزة تقوم بواجبها على أكمل وجه

920205123757516996534


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الدكتور ماجد نصير مدير عام مستشفى الامير حمزة الحكومي رداً على أحد المواطنين الذي تقدم بشكوى عبر برنامج الوكيل تتعلق بعدم توفر اسرة لمرضى كورونا ان هذا الكلام غير دقيق .

اضافة اعلان
 

واوضح الدكتور نصير ان واجبات المستشفى يتم القيام بها على اكمل وجه وهي استقبال المريض واجراء فحص كورونا له وتحديد طبيعة حالته واذا كان مصابا بكورونا يتم تشخيص مدى خطورة الاصابة وبعد ذلك يتم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد مكان دخوله لتلقي العلاج . 

 

واكد نصير ان الامور مطمئنة في مستشفى الامير حمزة مشيرا الى ان الطاقة الاستيعابية وصلت لغاية اليوم الى 80% . 

 

واكد نصير ان المستشفى الميداني الواقع داخل حرم مستشفى الامير حمزة منفصل تماما عنه . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120204102423452124728

مهيدات لـ برنامج الوكيل : لقاح استرازينيكا آمن وما يُشاع غير صحيح

d754e43e-b377-4884-8673-c48239b97f8b

تضامن وتعاطف شعبي واسع مع حادثة السلط المفجعة والسبت الحزين في المملكة

برنامج-الوكيل (14)

العميد الغبين لـ برنامج الوكيل : جاهزون لإسناد القطاع الصحي فوراً

2aea8a7a-dc0e-4335-8688-84b4e3917bb6

توضيحات هامة للراغبين بالدخول الى المملكة براً

8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

مدير مستشفى الجامعة الاردنية : اماكن مخصصة لمرضى كورونا داخل الطوارئ

2202128105930146276731

اللوزي : قرار بتخفيض السعة المقعدية في وسائط النقل العام

أخبار متعلقة
d754e43e-b377-4884-8673-c48239b97f8b

تضامن وتعاطف شعبي واسع مع حادثة السلط المفجعة والسبت الحزين في المملكة