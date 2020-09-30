نقيب الصيادلة يكشف للوكيل موعد وسعر مطعوم الأنفلونزا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضح نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني ، أن مطعوم الأنفلونزا الموسمية ، يخضع للفحوصات اللازمة لإدخاله إلى السوق المحلي ، من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

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ولفت الكيلاني ،الأربعاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلحة "راديو هلا" ، أن المطعوم يتوفر في الأردن ، في موسم الشتاء ، بشكل مستمر،منوّها أن المطعوم لم يتوافر حاليا في الأسواق المحلية، نتيجة لخضوعه للفحوصات .

وعن سعر المطعوم ، أشار للإعلامي محمد الوكيل ، أنه تمّ تسعيره بمبلغ ه دنانير و68 قرشا، وسيتم مراقبة أسعاره من خلال نقابة الصيادلة ، للمطعوم الثلاثي .

وقال " لم تكن الكمية المستوردة من المطعوم ، بحسب الطموح ، نتيجة للطلب العالمي على المطعوم".

ونوّه الكيلاني ، أن المطعوم الرباعي ، سيتوافر خلال الشهر القادم (10)، مبيّنا أن المطعوم ليس له علاقة بعلاج فيروس كورونا.

ولفت على وجود أعراض خفيفة في حال تم أخذ المطعوم ، تتمثّل في ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، مطمئنا الأردنيين أن تناوله قد يؤدي إلى ظهور أعراض خفيفة.

وشدّد الكيلاني على أهمية إعطاء المطعوم لكبار السن ، ومن يعاني من أمراض مزمنة، عدا عن تشديده على اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة ، في سبيل الوقاية، مشيرا إلى أن المطعوم يتوافر بكميات كبيرة في القطاع العام "مجانا" للمرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة وكبار السن.

وتحدّث عن أهمية "فيتامين د"، لتقوية جهاز المناعة ، والذي يتواجد في مشتقات الألبان والأطعمة البحرية ، من أجل مكافحة الفيروسات ، لاحتوائها على العناصر الغذائية الطبيعية الهامة للجسم .

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