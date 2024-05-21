هيئة الطاقة: وقف منح موافقات عداد شحن المركبات الكهربائية في المنازل مؤقتا

الوكيل الإخباري - رصد

أعلن مدير الكهرباء والطاقة المتجددة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس محمد المعايعة وقف منح موافقات عداد شحن المركبات الكهربائية في المنازل مؤقتا.



وقال المعايعة، اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن وقف منح الموافقات مؤقتا جاء بسبب ورود شكاوى من قبل مواطنين حول تركيب العدادات الخاصة بشحن المركبات الكهربائية على السور الخارجي للشقق أو في مواقف المركبات أو في مدخل العمارات (بيت الدرج) نظرا لكون هذه المرافق تعتبر استعمال مشترك وليس لشخص واحد.



وأضاف أن الهيئة تعمل الآن على إصدار تعليمات جديدة بشأن ترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية وهي في طور التحديث لتتوافق مع قانون الملكية العقارية ولضمان عدم ورود شكاوى بشأن تركيب هذه العدادات.



وأشار المعايعة إلى أن الهيئة قامت بمنح 3 آلاف موافقة لتركيب عداد شحن المركبات الكهربائية في المنازل، وهي تعمل بشكل دوري على استحداث محطات شحن عامة أو خاصة وذلك خدمة للمواطنين ومقتني المركبات الكهربائية نظرا للإقبال الكبير وازدياد الحاجة لوجود محطات شحن.



وبيّن أن هناك 67 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف مناطق المملكة منها 54 محطة شحن عامة، كما أن هنام 376 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وباستكمال إجراءات حصولها على رخص التشغيل.

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