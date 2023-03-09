هيئة النزاهة: نقدم الحماية الوظيفية والجسدية للمواطن الذي يقدم بلاغ فساد

الوكيل الإخباري - رصد

قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إن حملة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الإعلامية "بلغ وهيئة النزاهة تحميك" تهدف لحماية المواطن من مخاطر الفساد ويتم ذلك بشكل سري.

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وأضاف حجازي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس أنه يمكن للمواطن تقديم البلاغ من منزله وذلك إلكترونيا من خلال حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو زيارة الهيئة.



ونوه أن الهيئة توفر الحماية للمواطن إذا رغب بذلك بعد تقديمه بلاغ بوجود شبهة فساد وتشمل الحماية الوظيفية و الجسدية من خلال شروط أعدتها الهيئة.



وأشار حجازي يمكن للمواطن أن يقدم البلاغ دون الكشف عن اسمه ويتم ذلك من خلال رمز، وبسرية تامة منوهاً أنه يتم التأكد والتحري من البلاغ فور وصوله .



وتابه " أن أبرز البلاغات الشائعة التي يتم التحقيق بها الواسطة والمحسوبية و التعرض لطلب رشوة أو تجاوزات في العطاءات أو الاستثمار الوظيفة بالإضافة إلى الترهل الإداري في المؤسسات ".



وقال حجازي إن الهيئة تحقق في أي بلاغ وإذا ثبت أن البلاغ كيدي يتم تحويله للمدعي العام .