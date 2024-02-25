وزارة الأشغال: بدء أعمال إعادة تأهيل طريق الحزام في عمّان نيسان المقبل

الوكيل الإخباري - رصد

أعلن مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس وسيم العدوان بدء العمل بتأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمّان اعتبارا من 1 نيسان المقبل.



وقال العدوان عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إن المدة المتوقعة للانتهاء من أعمال التأهيل للطريق هي 10 أشهر، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على إنهاء العمل قبل المدة.



وأضاف أن التمويل اللازم لأعمال صيانة الطريق أصبحت متوفرة عن طريق قرض بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لافتا إلى أن المشكلة في السابق كانت بعدم توفر التمويل اللازم، وأن الوزارة آثرت عدم البدء بالمشروع خلال فصل الشتاء حتى لا تسبب أعمال الصيانة والتأهيل أي ازدحامات مرورية.



وأشار العدوان إلى أن طول الطريق هي 18 كم وسيتم إعادة تأهيل الطريق من جمرك عمّان وحتى كلية الهندسة التكنولوجية، موضحا أنه سيتم إجراء أعمال تأهيل لبعض الأجزاء وأجزاء أخرى سيتم إجراء معالجات بالخلطات الاسفلتية عليها.



وبيّن أن الأشغال ستقوم بإجراء دراسة لواقع تلك المنطقة تمهيدا لتحويل السير لاتجاه آخر لحين انتهاء العمل عليه.



وكان اشتكى مواطنون من سوء طريق الحزام الدائري في الجزء الشرقي من العاصمة عمّان، مطالبين الجهات المعنية بإجراء أعمال الصيانة والتأهيل له للحفاظ على السلامة العامة وسلامة مركباتهم.

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