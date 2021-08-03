الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 09:37 ص

وزارة السياحة تستجيب لمناشدة عبر برنامج الوكيل

وزارة السياحة


الوكيل الإخباري - استجابت وزارة السياحة ، ممثلة بمدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في الوزارة ، المهندس رامي الخرابشة ، لمناشدة مواطن عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، أول أمس الأحد.

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وفي مفاد المناشدة ، فإن مواطن بيّن أن إحدى "قريباته" تتواجد في الأراضي الفلسطينية ، وبحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة إلا أن آلية عمل المنصة الخاصة بالقادمين إلى المملكة ، يحول دون عودتها في الوقت المناسب.

 

وقد تلقى "برنامج الوكيل" اليوم الثلاثاء ، اتصالا من قبل المواطن ، يشير من خلاله إلى أن "قريبته" تتواجد في أحد المستشفيات بالمملكة ، بعد أن قدّم الخرابشة المساعدة لها ، كونها "حالة استثنائية".

 




 

 


 

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