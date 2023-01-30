وزير التربية والتعليم : نتائج امتحان التوجيهي الخميس

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

توقع وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن تعلن نتائج امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته التكميلية قبل نهاية الأسبوع مرجحاً أن تكون الخميس وسيتم تحديد ساعة إعلانها.

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وأضاف محافظة عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو "هلا"، اليوم الاثنين، أن نتائج الدورة التكميلية الحالية مبشرة ومشابهة للدورة التكميلية السابقة والتي بلغت حينها 68% .



وأكد أن لجنة تصحيح أوراق الامتحانات في المراحل النهائية لتدقيق النتائج منوهاً أن التربية تتابع مع وزارة الاقتصاد الرقمي بشأن موقع الوزارة عند إعلان نتائج التوجيهي لتجنب أي مشكلات تقنية.



وأشار أن تقديم طلبات القبول الموحد ستكون بعد ثلاثة أيام من إعلان النتائج مرجاً أن يفتح باب التقديم في 4 شباط القادم للطلبة الناجحين في امتحان التكميلي .



وكان مجلس التعليم العالي قرر الموافقة على قبول (14303) طالباً وطالبة من خريجي شهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية الحالية 2022 / 2023 في الجامعات الأردنية الرسمية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني القادم 2022 / 2023.







