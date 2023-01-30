وزير الصناعة والتجارة: استعدادات لشهر رمضان ومخزون المواد الغذائية آمن

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن مخزون الأردن من المواد الغذائية والتموينية الأساسية مطمئن.



وشدد الشمالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، على استمرار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، من أجل توفير السلع الغذائية وضمان عدم وجود أي نقص.



وقال إن الأردن احتل المرتبة الأولى في تقارير دولية على مستوى الشرق الأوسط في أسعار السلع وجودتها، لافتا إلى أن الوزارة حرصت على وفرة المواد الغذائية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وخاصة خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.



وبيّن الشمالي أن الوزارة تقوم بدراسة ميدانية وتحليلية حول أسعار أكثر من 172 سلعة أساسية بشكل شهري، وذلك لضبط الأسعار وضمان عدم وجود أي تجاوز.



وتابع أن أغلبية التجار ملتزمين بالأسعار فيما هناك قلة قليلة غير ملتزمة والوزارة تعمل من أجل بقاء الأسعار تحت السيطرة.

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