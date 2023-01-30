الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

الخطيب: تقديم طلبات القبول الموحد لطلبة التكميلي الاسبوع القادم

توضيح حول المشمولين بصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

السماح لحاملي بطاقة هيا بدخول قطر حتى عام 2024

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثالث

56 قتيلا و 70 مصابا بانفجار مسجد في باكستان

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة عيد ميلاد الملك

حملة تفتيشية على مطاعم في اربد واغلاق مطعم خالف الشروط الصحية

الأمير فيصل بن الحسين يهنئ الملك بعيد ميلاده الـ 61

سلطة البترا: خطة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة

مع انتهاء المربعانية: شح الامطار يثير مخاوف المزارعين ويهدد السدود

الإثنين، 30-01-2023 10:57 ص

وزير الصناعة والتجارة: استعدادات لشهر رمضان ومخزون المواد الغذائية آمن

0L5A5769


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن مخزون الأردن من المواد الغذائية والتموينية الأساسية مطمئن.

وشدد الشمالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، على استمرار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، من أجل توفير السلع الغذائية وضمان عدم وجود أي نقص.

وقال إن الأردن احتل المرتبة الأولى في تقارير دولية على مستوى الشرق الأوسط في أسعار السلع وجودتها، لافتا إلى أن الوزارة حرصت على وفرة المواد الغذائية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وخاصة خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبيّن الشمالي أن الوزارة تقوم بدراسة ميدانية وتحليلية حول أسعار أكثر من 172 سلعة أساسية بشكل شهري، وذلك لضبط الأسعار وضمان عدم وجود أي تجاوز.

وتابع أن أغلبية التجار ملتزمين بالأسعار فيما هناك قلة قليلة غير ملتزمة والوزارة تعمل من أجل بقاء الأسعار تحت السيطرة.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
464319_8_1674933862

وزير العمل: لن يكون هناك أي قرار بتصويب العمالة الوافدة

ججججج

وزير التربية: خطة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي أمام مجلس الوزراء

ممممم

وزير التربية والتعليم : نتائج امتحان التوجيهي الخميس

534643364

الانتهاء من تأهيل طريق النقب في الاتجاهين أيار المقبل (الأشغال العامة)

1609152423242

الاشغال: تمويل كويتي لتأهيل طريق العقبة الخلفي والموافقة على التنفيذ قريباً

0L5A1067

3 إصابات بحادث تصادم 5 مركبات على شارع الأردن

أخبار متعلقة
464319_8_1674933862

وزير العمل: لن يكون هناك أي قرار بتصويب العمالة الوافدة

534643364

الانتهاء من تأهيل طريق النقب في الاتجاهين أيار المقبل (الأشغال العامة)

1609152423242

الاشغال: تمويل كويتي لتأهيل طريق العقبة الخلفي والموافقة على التنفيذ قريباً

jkjhkj - Copy

وزير الزراعة: إصابات الحُمى القلاعية المسجلة بسبب اعلاف استوردت من أحد الدول العربية

كلية-تمريض

الصحة: قرار بإعادة امتحان مزاولة التمريض بعد رصد تجاوزات في الامتحان

3b983d01-3736-4576-b4ad-0d74fe4d61e5

الضمان يعيد التحذير من محاولات بيع الراتب التقاعدي