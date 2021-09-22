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الأربعاء، 22-09-2021 09:54 ص

وزير العمل لـ برنامج الوكيل: الأردنيون يقبلون على العمل بالفنادق - فيديو

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير العمل يوسف الشمالي ، أن القطاعات الاقتصادية بدأت تتعافى ، خلال الفترة الراهنة، خاصة القطاع السياحي  .

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وأشار الشمالي الأربعاء في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، إلى أن باب استقدام العمالة بمختلف التخصصات ما زال مستمرا.

 

وبين أن السماح باستقدام العمالة المتخصصة يهدف إلى المساهمة في تحفيز الأردنيين على الإقبال على القطاع السياحي للتخفيف من وطأة البطالة في المملكة ، علما أن هنالك ارتفاعا في تكلفة استقدامها من الخارج والتي تكلف للشخص الواحد 2500 دينار سنويا .

 

ولفت الشمالي عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن هنالك نظاما حدد أنواع المهارات المتخصصة التي يتم استقدامها من الخارج .

 

وقال " هنالك إقبال من قبل الأردنيين للعمل في الفنادق " .

 

 




 

 


 

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