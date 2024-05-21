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الثلاثاء، 21-05-2024 08:57 ص

16-14 مليون دينار تكلفة عطاءات شراء الأدوية لمستشفى الملك المؤسس سنويا

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الوكيل الإخباري - رصد
كشف مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور خلدون البشايرة أن تكلفة عطاء الأدوية للمستشفى تتراوح بين 14-16 مليون دينار سنويا، عدا عن تكلفة شراء الأدوية بالشراء المباشر.

وقال البشايرة اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن طرح العطاءات يعتمد على الكميات التي تم استهلاكها خلال العامين الماضيين اللذين سبقا عام طرح العطاء وذلك لتغطية الاحتياجات، كما يحتوي المستشفى على 750 نوعا مختلفا من الأدوية، لافتا إلى أنه في حال كان هناك أي نقص في دواء ما فإن المستشفى يلجأ للشراء المباشر وتوفيرها.

وأضاف أنه سيتم توريد كافة أدوية السرطان إلى المستشفى خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، كما أن المستشفى يعمل على طرح عطاءات للأدوية المعروفة أو الأكثر استهلاكا وفي حال عدم وجود دواء فإنه يلجأ لتوفيره في حال تغطيته بالتأمين الصحي نظرا لأن الحاجة إلى بعض الأدوية قد تكون أقل مقارنة مع أدوية أخرى وفي حال شراء دواء لا يوجد عليه طلب أو استهلاك كبير فإن صلاحيته معرضة للانتهاء وهذا يسبب خسائر للمستشفى.

وأشار البشايرة إلى أن المستشفى يجري 15 ألف عملية جراحية سنويا غالبيتها جراحات معقدة ودقيقة، ويستقبل نحو 13 ألف شخص يوميا بين مريض ومراجع وزائر وطالب متدرب حيث أن المستشفى تعليمي ويقوم بتدريب 4500 طالب بمختلف التخصصات الطبية بالإضافة لاختصاصات التغذية والهندسة وإدارة المعلومات وغيرها من المجالات الضرورية، كما يضم المستشفى 1800 موقف للمركبات وتم في المستشفى الموافقة على 400 بحث علمي وهذا يعزز الدور العلمي للمستشفى.

وبيّن أن المستشفى يخدم 4 محافظات في شمال المملكة ويضم 630 سرير تصل نسبة إشغالها إلى 90-95% مع مراعاة الإبقاء على أسرّة لغاية حالات الطوارئ، ويقدم خدمات كبيرة في الجراحات الدقيقة والمعقدة ويجري عمليات القسطرة القلبية على مدار الساعة في ظل وجود أطباء بالقسطرة القلبية وأطباء بالأوعية الدموية والأعصاب والدماغ وغيرها.

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