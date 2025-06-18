آثار جرش: توجه لإصدار التذاكر إلكترونيا وخطط لتجهيز مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- كشف مدير آثار جرش محمد الشلبي عن توجه لإصدار تذاكر زيارة الموقع الأثري في جرش إلكترونيًا، وذلك في ظل خطط تطوير تهدف إلى خدمة السياح من الأردن ومن مختلف دول العالم.

اضافة اعلان



وقال الشلبي اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إن مديرية الآثار ستعمل على تجهيز مسارات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الموقع الأثري في جرش، لتمكينهم من زيارة المعالم الأثرية، في حين سيجرى العمل على تحسينات إضافية لضمان تجربة سياحية مميزة للزوار.



وأضاف أن هناك مكاتب داخل مدينة جرش الأثرية، من بينها مكاتب لبيع التذاكر، حيث يبلغ سعر التذكرة للأردنيين نصف دينار، مع وجود إعفاءات للأطفال حتى سنٍّ معين، إلى جانب مكاتب للتدقيق على التذاكر سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية، بالإضافة إلى مكاتب للدلالة والإرشاد ومساعدة السياح.



وأشار الشلبي إلى وجود ملاحظات تتعلق بعزوف بعض السياح الأردنيين عن شراء التذاكر في المواقع الأثرية، مؤكدًا أن استيفاء رسوم الدخول هو إجراء معمول به في مختلف دول العالم، ويستند إلى نظام رسمي معمول به.