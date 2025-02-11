أبرز ما جاء في مباحثات جلالة الملك مع الرئيس ترامب

ومن أبرز التصريحات التي نقلتها وكالة رويترز عن جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون: سأعمل ما فيه مصلحة بلدي ، وما يمكن أن نقوم به هو استقبال 2000 طفل مرضى من غزة .
كما قال جلالة الملك ان العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة ، وسننتظر أن تقدم مصر من جانبها خطة.
من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر لكنها لن تصدر تهديدات بشأنها بحسب رويترز .
كما رد ترامب بالنفي على سؤال عما إذا كان سيقوم شخصيا بمشاريع تنمية في غزة .
وعن سؤاله عن السلطة التي تخول له السيطرة على القطاع ، أجاب ترامب: بموجب السلطة الأمريكية.
واعتبر ترامب ان غزة ستكون بمثابة جوهرة ومن أهم الأصول وستأتي بالسلام للشرق الأوسط
وقال ترامب: أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر
وأشار ترامب: تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة
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