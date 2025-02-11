أبرز ما جاء في مباحثات جلالة الملك مع الرئيس ترامب

09:16 م

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالات الانباء العالمية أبرز ما جاء في لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض والذي افردت له تغطيات خاصة كأول رئيس عربي يلتقي الرئيس ترامب في ظل توقيت حساس امام القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها . اضافة اعلان





ومن أبرز التصريحات التي نقلتها وكالة رويترز عن جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون: سأعمل ما فيه مصلحة بلدي ، وما يمكن أن نقوم به هو استقبال 2000 طفل مرضى من غزة .



كما قال جلالة الملك ان العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة ، وسننتظر أن تقدم مصر من جانبها خطة.



من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر لكنها لن تصدر تهديدات بشأنها بحسب رويترز .



كما رد ترامب بالنفي على سؤال عما إذا كان سيقوم شخصيا بمشاريع تنمية في غزة .



وعن سؤاله عن السلطة التي تخول له السيطرة على القطاع ، أجاب ترامب: بموجب السلطة الأمريكية.



واعتبر ترامب ان غزة ستكون بمثابة جوهرة ومن أهم الأصول وستأتي بالسلام للشرق الأوسط



وقال ترامب: أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر



وأشار ترامب: تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة