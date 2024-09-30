أبو حماد: الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه لم تتأثر بحرب لبنان

وبيّن أبو حماد لـ "الوكيل الإخباري" أن السوق اللبناني ليس سوقا رئيسيا، ويتم استيراد أصناف محددة مثل الليمون والفواكه كالكرز الأحمر والاجاص والتفاح.
وأضاف أن الأردن يصدر إلى لبنان بكميات ضعيفة نظرا لوفرة الإنتاج المحلي لديهم، وعادة ما يتم تصدير صنفي البطيخ والشمام بكميات قليلة.
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