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أبو حماد: الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه لم تتأثر بحرب لبنان

تعبيرية
عادةً ما يستورد لبنان الذرة والتمر من الأردن في بداية فصل الشتاء
الإثنين، 30-09-2024 02:20 م

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- أكد نقيب مستوردي ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، أن الصادرات والواردات من الخضار والفواكه بين الأردن ولبنان لم تتأثر جراء الحرب الدائرة في لبنان .

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وبيّن أبو حماد لـ "الوكيل الإخباري" أن السوق اللبناني ليس سوقا رئيسيا، ويتم استيراد أصناف محددة  مثل الليمون والفواكه كالكرز الأحمر والاجاص والتفاح.


وأضاف أن الأردن يصدر إلى لبنان بكميات ضعيفة نظرا لوفرة الإنتاج المحلي لديهم، وعادة ما يتم تصدير صنفي البطيخ والشمام بكميات قليلة.

 

كما يستورد لبنان من الأردن أحيانا الذرة والتمر في بداية الشتاء وبكميات محدودة.

 
gnews

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