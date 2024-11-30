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أبو طير: بايدن سيرمي ملف غزة في أحضان ترامب .. ولا أمل بتوقف الحرب قريباً

نازحون في غزة يأملون بإعلان وقف إطلاق النار
نازحون في غزة يأملون بإعلان وقف إطلاق النار
السبت، 30-11-2024 11:13 ص
الوكيل الإخباري- علق الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير على إعلان وقف إطلاق النار في لبنان وارتباطه باحتمالية وقف إطلاق النار في غزة ، وذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بالسعي الدؤوب للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى .اضافة اعلان


وقال أبو طير بأن المعركة في لبنان تختلف اختلافاً جذرياً مع المواجهة الدائرة في غزة ، حيث إن المواجهة في لبنان بين حزب الله والكيان الإسرائيلي كانت تعتبر معركة إسناد بمعسكر داخلي وخارجي رأسه في طهران ويمتد حتى ميناء الحديدة ، بينما في غزة لا معسكر إلا ما أعدته المقاومة من إمكانيات لتخوض هذه المواجهة على مدار أكثر من سنة ونيّف .

وأكد أبو طير لـ "الوكيل الإخباري" بأن بايدن سيقوم برمي ملف وقف إطلاق النار في أحضان ترامب ، مشيراً إلى أن إسرائيل هي أكبر الرابحين من وقف إطلاق النار في لبنان لكونه يمنحها راحة حتى تعود لاستكمال ما بدأته في غزة  .

وبيّن بأن الحرب والمواجهة ستستمر ، وستقوم إسرائيل بالمضي قدماً نحو الحل العسكري لتتمكن من السيطرة على المناطق الخالية في غزة ابتداءً من شمالها الذي نزح أغلب ساكنيه ، وهو الأمر الذي أثبتته من خلال الشروع في بناء قاعدة عسكرية في محور نتساريم لبدء التوسع والانتشار في غزة والسيطرة عليها شيئاً فشيئاً .

كما أشار أبو طير إلى أن إعلان وقف إطلاق النار في غزة ، أدى بشكل أو بآخر إلى زيادة الهشاشة في موقف المقاومة الفلسطينية التي تركت لوحدها مرة أخرى في مواجهة إسرائيل المتسلحة بالدعم الأوروبي والأمريكي ، حيث يتوقع أن يقوم ترامب بدعم إسرائيل لاستكمال حربها لا لإيقافها ، وذلك لكونه الداعم الأكبر لسيطرة إسرائيل على فلسطين كلها من البحر إلى النهر ، وهذا ما ترجمه اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية .
 
gnews

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