أبو طير: بايدن سيرمي ملف غزة في أحضان ترامب .. ولا أمل بتوقف الحرب قريباً

وقال أبو طير بأن المعركة في لبنان تختلف اختلافاً جذرياً مع المواجهة الدائرة في غزة ، حيث إن المواجهة في لبنان بين حزب الله والكيان الإسرائيلي كانت تعتبر معركة إسناد بمعسكر داخلي وخارجي رأسه في طهران ويمتد حتى ميناء الحديدة ، بينما في غزة لا معسكر إلا ما أعدته المقاومة من إمكانيات لتخوض هذه المواجهة على مدار أكثر من سنة ونيّف .
وأكد أبو طير لـ "الوكيل الإخباري" بأن بايدن سيقوم برمي ملف وقف إطلاق النار في أحضان ترامب ، مشيراً إلى أن إسرائيل هي أكبر الرابحين من وقف إطلاق النار في لبنان لكونه يمنحها راحة حتى تعود لاستكمال ما بدأته في غزة .
وبيّن بأن الحرب والمواجهة ستستمر ، وستقوم إسرائيل بالمضي قدماً نحو الحل العسكري لتتمكن من السيطرة على المناطق الخالية في غزة ابتداءً من شمالها الذي نزح أغلب ساكنيه ، وهو الأمر الذي أثبتته من خلال الشروع في بناء قاعدة عسكرية في محور نتساريم لبدء التوسع والانتشار في غزة والسيطرة عليها شيئاً فشيئاً .
كما أشار أبو طير إلى أن إعلان وقف إطلاق النار في غزة ، أدى بشكل أو بآخر إلى زيادة الهشاشة في موقف المقاومة الفلسطينية التي تركت لوحدها مرة أخرى في مواجهة إسرائيل المتسلحة بالدعم الأوروبي والأمريكي ، حيث يتوقع أن يقوم ترامب بدعم إسرائيل لاستكمال حربها لا لإيقافها ، وذلك لكونه الداعم الأكبر لسيطرة إسرائيل على فلسطين كلها من البحر إلى النهر ، وهذا ما ترجمه اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية .
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