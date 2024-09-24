أبو نوار: إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله .. وسلاح الجو لا يحسم المواجهة

الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري واللواء المتقاعد مأمون أبو نوار بأن إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله قبل أن تقدم على مهاجمته في تفجيرات البيجر والقصف الجاري على الجنوب اللبناني .





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