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أبو نوار: إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله .. وسلاح الجو لا يحسم المواجهة

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 24-09-2024 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   قال الخبير العسكري واللواء المتقاعد مأمون أبو نوار بأن إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله قبل أن تقدم على مهاجمته في تفجيرات البيجر والقصف الجاري على الجنوب اللبناني .

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وأكد أبو نوار لـ "الوكيل الإخباري" بأن إسرائيل لن تتمكن إطلاقاً من حسم المواجهة عبر سلاح الجو مهما كثفت من غاراتها على الجنوب اللبناني ، مشيراً إلى أن الحزب حتى الآن لم يظهر عُشر قدراته العسكرية لكونه لا يرغب في التصعيد .

وبين بأن حزب الله يخوض حرباً بالوكالة عن إيران ، معتبراً أن هذه هي الحروب الأرخص تكلفة على الدول ، لكونها لا تُكلف إيران سوى مبالغ مالية دون وقوعها في الخسائر على مستوى الأرواح والأبنية والبنية التحتية كما هو حاصل في لبنان .

وأضاف بأن الأسلحة التي يمتلكها الحزب قادرة على ضرب إسرائيل في مراكز قيادتها والمواقع الاستراتيجية الحساسة ، إذ وفي الوقت الذي لا يملك الحزب أسلحة قادرة على إصابة الطائرات ، فإنه يمتلك أسلحة قادرة على تدمير المطارات والبنية التحتية فيها ، وهو ما لم تحسب إسرائيل حسابه قبل هجومها الأرعن .

 
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خاص بالوكيل أبو نوار: إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله .. وسلاح الجو لا يحسم المواجهة

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