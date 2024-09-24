أبو نوار: إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله .. وسلاح الجو لا يحسم المواجهة

وبين بأن حزب الله يخوض حرباً بالوكالة عن إيران ، معتبراً أن هذه هي الحروب الأرخص تكلفة على الدول ، لكونها لا تُكلف إيران سوى مبالغ مالية دون وقوعها في الخسائر على مستوى الأرواح والأبنية والبنية التحتية كما هو حاصل في لبنان .
وأضاف بأن الأسلحة التي يمتلكها الحزب قادرة على ضرب إسرائيل في مراكز قيادتها والمواقع الاستراتيجية الحساسة ، إذ وفي الوقت الذي لا يملك الحزب أسلحة قادرة على إصابة الطائرات ، فإنه يمتلك أسلحة قادرة على تدمير المطارات والبنية التحتية فيها ، وهو ما لم تحسب إسرائيل حسابه قبل هجومها الأرعن .
-
أخبار متعلقة
-
أردنية توفيت بالحج بلا شهادة وفاة حتى الآن
-
الامن العام : التواجد الامني في السلط جولات اعتيادية
-
وزير الثقافة يزور المخرج حسين دعيبس
-
بكم بيع رقم 4444-44.. ؟
-
التربية: منهاج "الشاب محمد" المتداول على مواقع التواصل ليس أردنياً
-
فيديو - طفل يتعرض للدهس من باص مدرسته وقريبه يوجه رسالة
-
610 هزات رصدها مرصد الزلازل منذ بداية العام الحالي
-
لا إصابات بحريق "كوشوك وزيوت" قرب مستشفى البشير (فيديو)