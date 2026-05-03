أحياء في العاصمة عمان تكتظ بالنفايات والمسؤولية تائهة بين "الأمانة والرؤية" - صور

وقال أحد سكان جبل الحسين – إن النفايات متراكمة بشكل واضح في المنطقة منذ أيام، دون وجود عامل وطن بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن سيارات الكابسات لا تمر بشكل دوري لجمع النفايات.
وأضاف لـ"الوكيل الإخباري" أنه وعند التواصل مع أمانة عمّان الكبرى أفادت بأن مسؤولية جمع النفايات في هذه المناطق قد تم تحويلها إلى شركة خاصة ضمن "رؤية عمّان"، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى السكان حول آلية الانتقال في إدارة هذا الملف الحيوي ومدى جاهزية هذه الشركات لتولي المهمة.
وطالب السكان بضرورة أن يتم الانتقال في إدارة خدمات النظافة بشكل منظم ومدروس يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع، لتفادي أي انعكاسات سلبية على الواقع البيئي والصحي والنفسي للمواطنين، مؤكدين أن استمرار تراكم النفايات يسهم في زيادة الحشرات وتفاقم المشكلة.
وحذر الأهالي من تدهور المشهد البيئي في عدد من أحياء العاصمة، داعين إلى تدخل سريع لإعادة انتظام عمليات جمع النفايات وضمان عدم تأثر الخدمة خلال مراحل الانتقال الإداري بين أمانة عمّان وشركة "رؤية عمّان".
وأكدوا أن العاصمة عمّان تحتاج إلى منظومة نظافة مستقرة وفعّالة، خصوصًا في الأحياء المكتظة بالسكان، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضري للمدينة.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو - صرخات استغاثة تتحول إلى قصة إنقاذ بطلها الغطاس أحمد زعيرات في مادبا
-
وزير الأوقاف لـ "برنامج الوكيل": تكلفة الحج تبدأ من 3140 دينار وتحسينات على مساكن الحجاج الأردنيين
-
الاردن .. العثور على مشرط داخل كيس شيبس ووالد الطفل يطالب بالتحقيق !
-
إحباط محاولة شخص إلقاء نفسه من مبنى قيد الإنشاء في شارع الحرية - صور
-
في عيد العمال .. خطوات إصلاحية أبرزها تمكين المرأة والشباب نقابياً
-
تسريبات مؤلمة من زمن الثورة .. وجراح السوريين تُفتح من جديد
-
حريق مطعم في الزرقاء بسبب تسرب الغاز
-
30 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال ثلاثة أشهر