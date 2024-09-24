أردنية توفيت بالحج بلا شهادة وفاة حتى الآن

وقالت المواطنة موسى لـ"برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" إن خالتها توفيت عن عمر ناهز 67 بعد أداء مناسك الحج، لافتة إلى أن عائلتها تحاول منذ نحو ثلاث أشهر استخراج شهادة وفاة لها وتتواصل بشكل دوري مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلا أن شهادة وفاتها لم تستخرج حتى الآن.
وأضافت أن الخارجية بررت تأخير الحصول على شهادة الوفاة بضغط العمل لدى السلطات السعودية، علما بأن هناك عائلات حصلت على شهادة وفاة لذويهم الذين توفوا خلال موسم الحج الأخير وفق قولها.
وأشارت إلى أن عدم استخراج هذه الشهادة يعيق إتمام الكثير من الأمور والمعاملات الرسمية وخاصة المعاملات الشرعية في الأردن لعدم وجود إثبات بأنها متوفية.
-
أخبار متعلقة
-
أبو نوار: إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله .. وسلاح الجو لا يحسم المواجهة
-
الامن العام : التواجد الامني في السلط جولات اعتيادية
-
وزير الثقافة يزور المخرج حسين دعيبس
-
بكم بيع رقم 4444-44.. ؟
-
التربية: منهاج "الشاب محمد" المتداول على مواقع التواصل ليس أردنياً
-
فيديو - طفل يتعرض للدهس من باص مدرسته وقريبه يوجه رسالة
-
610 هزات رصدها مرصد الزلازل منذ بداية العام الحالي
-
لا إصابات بحريق "كوشوك وزيوت" قرب مستشفى البشير (فيديو)