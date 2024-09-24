أردنية توفيت بالحج بلا شهادة وفاة حتى الآن

الوكيل الإخباري- ناشدت المواطنة سماح موسى الجهات المختصة بالمساعدة للحصول على شهادة وفاة تتعلق بخالتها المواطنة حليمة إبراهيم عبدالله أحمد التي توفيت صبيحة يوم عيد الأضحى بعد أداء مناسك الحج.



وقالت المواطنة موسى لـ"برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" إن خالتها توفيت عن عمر ناهز 67 بعد أداء مناسك الحج، لافتة إلى أن عائلتها تحاول منذ نحو ثلاث أشهر استخراج شهادة وفاة لها وتتواصل بشكل دوري مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلا أن شهادة وفاتها لم تستخرج حتى الآن.



وأضافت أن الخارجية بررت تأخير الحصول على شهادة الوفاة بضغط العمل لدى السلطات السعودية، علما بأن هناك عائلات حصلت على شهادة وفاة لذويهم الذين توفوا خلال موسم الحج الأخير وفق قولها.



وأشارت إلى أن عدم استخراج هذه الشهادة يعيق إتمام الكثير من الأمور والمعاملات الرسمية وخاصة المعاملات الشرعية في الأردن لعدم وجود إثبات بأنها متوفية.

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