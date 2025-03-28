أردنيون يتفاجأون بتغيير الساعة على هواتفهم تلقائيا

الوكيل الإخباري - تفاجأ العديد من الأردنيين بتقديم ساعات هواتفهم الذكية تلقائيا 60 دقيقة بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، على اعتبار أنه بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن كما كان يجري في السنوات الماضية.

اضافة اعلان

وأحدث التغيير التلقائي على التوقيت إرباكا لدى المواطنين وخاصة أنه حدث في شهر رمضان وما قد يتسبب به من إرباك خاصة على وقت السحور وأداء صلاة الفجر.

وكان أثار هذا التغيير تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، ليتبين لاحقا أن المشكلة ليست فردية وأن الكثير من المواطنين واجهوا هذا التغيير بتقديم الساعة 60 دقيقة وليس فقط على هواتفهم بل حتى على المركبات الكهربائية الموصولة على شبكة الإنترنت.

وكانت الحكومة اتخذت قرارا في عام 2022 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام.