أردني يرزق بالتوأم حسين ورجوة

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الوكيل الإخباري- رزق المواطن مشهور محمد السليحات بتوأم "ذكر وأنثى"، أسماهما حسين ورجوه.

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وتأتي التسمية وفق ما ذكر السليحات لـ"الوكيل الاخباري" تيمنا بسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وزوجته الأميرة رجوة الحسين.



