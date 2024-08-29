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أردني يرزق بالتوأم حسين ورجوة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 29-08-2024 11:18 ص

الوكيل الإخباري- رزق المواطن مشهور محمد السليحات بتوأم "ذكر وأنثى"، أسماهما حسين ورجوه.

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وتأتي التسمية وفق ما ذكر السليحات لـ"الوكيل الاخباري" تيمنا بسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وزوجته الأميرة رجوة الحسين.

 


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