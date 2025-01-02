أردني يفوز بجائزة أفضل سائق في ولاية ألمانية

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- فاز الأردني عماد محمود نمر الكسبة بجائزة أفضل سائق في ولاية ألمانية، ومن أفضل 25 سائقًا في ألمانيا بالعموم عن عام 2024.

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وقال الكسبة لـ "الوكيل الإخباري" إنه يُقيم في ولاية "نورد راين وست فالن" الألمانية، ويعمل في مؤسسة النقل الحكومية الرئيسية للولاية منذ 2018، وتم تكريمه في كانون الأول الماضي من قبل وزارة النقل كأفضل سائق عن الولاية .



وفاز الكسبة بجائزة أفضل 25 سائقًا عن ألمانيا التي شارك فيها قرابة الـ 100 ألف سائق في عموم ألمانيا.



واشار إن الالمان والعرب دائماً ما يمدحون السائقين الأردنيين.



ويبلغ عماد من العمر 47 عاما ، وُلد في الأردن وكان يعمل أيضًا سائقًا على خطوط النقل، ثم انتقل إلى ألمانيا في عام 2001 وأكمل تعليمه لدراسة رخصة الباص في عام 2017 لينتقل للعمل بمؤسسة حكومية ألمانية رسميًا في 2018، مشيرًا أنه الآن يعمل مدربًا للمبتدئين.



وعن سبب تكريمه، أوضح الكسبة أنه بأحد الايام وعندما انتهت ساعات دوامه الرسمي وكان في طريقه إلى الشركة ، لاحظ وجود ثلاثة أشخاص على المحطة الأخيرة ينتظرون الباص للذهاب إلى مجمع الحافلات وعندما وصل الباص في الوقت المحدد، لم يلاحظ السائق الركاب فاستمر في طريقه دون أن يأخذهم، وكان هذا آخر باص يصل إلى المنطقة



واضاف الكسبة انه حينها تواصل مع مكتب الحركة وأوضح لهم أن الركاب على المحطة انقطعوا عن المواصلات، وطلب منهم السماح له بأخذهم على الرغم من أن ذلك غير مسموح به مشيرا بأن المكتب وافق على طلبه، وقام بنقل الركاب إلى المجمع، كما أضاف أنه نقل امرأة كانت تسكن بالقرب من مكان عمله.



وتابع قائلاً إنه لاقى ترحيبًا من الركاب الذين عبروا عن شكرهم له على المعاملة الإنسانية التي أظهرها، وكذلك على حسن قيادته. وأضاف أنه بعد ذلك، قام الركاب الثلاثة بكتابة رسالة شكر وتقدير إلى المدير العام والإدارة الرئاسية، وتمنوا له الفوز بجائزة أفضل سائق حافلة في ألمانيا، وهو ما تحقق له في النهاية.



التفاصيل: #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/8fuH1V1Oux #الاردن أردني يفوز بجائزة أفضل سائق في ولاية ألمانيةالتفاصيل: https://t.co/4jECXUKor4 January 2, 2025