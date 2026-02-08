أسعار الدواجن تقفز قبل رمضان ومواطنون يطالبون بتدخل حكومي عاجل

08:49 ص

الوكيل الإخباري- اشتكى مواطنون من ارتفاع ملحوظ وغير مبرر على أسعار الدواجن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن الارتفاع طال مختلف الأصناف، إضافة إلى عدد من السلع التموينية والخضار. اضافة اعلان





وأوضح المواطنون، في حديثهم لـ"برنامج الوكيل"، أنهم رصدوا خلال الأيام الماضية قفزات سعرية واضحة على أسعار الدواجن، حيث ارتفع سعر كيلو الدجاج الطازج بمقدار يتراوح بين 40 و80 قرشًا للكيلو على معظم الأصناف.



وفي السياق ذاته، اشتكى مواطنون من ارتفاع سعر كيلو دجاج النتافات بمقدار يتراوح بين 20 و 40 قرشًا للكيلو، معتبرين أن هذه الزيادات جاءت في توقيت حساس ودون مبررات واضحة من قبل بعض التجار، مع تخوفهم من ارتفاعها بشكل أكبر مع دخول شهر رمضان المبارك.



وطالبوا الجهات الرقابية المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات فورية، إلى جانب تغليظ العقوبات بحق كل تاجر يثبت تورطه في رفع أسعار الدواجن أو السلع التموينية قبل وخلال شهر رمضان، بما يضمن حماية المستهلك وضبط الأسعار.



كما طالب المواطنون الحكومة بتحديد أسعار الدواجن لوضع حد للتجار من التحكم بأسعار الدواجن ، كونها أصبحت مشكلة سنوية تواجه المواطن مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، ومخالفة كل تاجر يقوم بمخالفة السعر الذي تحدده الحكومة .

