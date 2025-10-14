أسعار الذهب في الأردن: هل تهبط أم تمضي في رحلة الصعود ؟

وقال شهاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحروب في العصر الحديث أصبحت اقتصادية أكثر من كونها عسكرية، موضحًا أن ما يصدر عن الإدارة الأميركية من تصريحات متناقضة يثير القلق في الأسواق المالية العالمية، ويزيد من حالة الهلع لدى المستثمرين، ما يدفعهم إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن لحماية رؤوس أموالهم.
وأضاف أن إقبال البنوك المركزية العالمية، إلى جانب الطلب المتزايد من القارة الهندية على شراء الذهب، يُعد من أهم العوامل التي تقف وراء استمرار ارتفاع أسعاره خلال الفترة الأخيرة.
وبيّن شهاب أن التوقعات التي تداولها بعض الاقتصاديين بأن أسعار الذهب ستعود إلى مستوياتها السابقة فور توقف الحرب في غزة غير واقعية، لافتًا إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي تحكمه معادلات أعقد بكثير من مجرد توقف حرب إقليمية.
وختم حديثه بالقول: "الذهب اليوم يتأثر بالحروب الاقتصادية والسياسات المالية المتقلبة أكثر من تأثره بالحروب الكلاسيكية، ولا مؤشرات على تراجعه في المدى القريب."
