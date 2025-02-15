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أسعار القطايف في رمضان.. 1.10 دينار للعادي و1.30 للعصافيري

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 15-02-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري- كشف نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد عن تثبيت أسعار القطايف خلال شهر رمضان للعام الحالي.

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وقال العواد لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر كيلو القطايف من الحجم الكبير سيباع بـ1.10 دينار، على أن يباع الكيلو من الحجم الصغير "العصافيري" بين 1.20-1.30 دينار.


وأضاف أن الإقبال سيتضاعف على القطايف والحلويات الرمضانية خلال أول أيام رمضان على أن يصبح الطلب اعتيادي في باقي الأيام.


يشار إلى أن موعد شهر رمضان المبارك فلكيا سيكون يوم السبت 1 آذار 2025.

 
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