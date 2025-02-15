أسعار القطايف في رمضان.. 1.10 دينار للعادي و1.30 للعصافيري

الوكيل الإخباري- كشف نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد عن تثبيت أسعار القطايف خلال شهر رمضان للعام الحالي.

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وقال العواد لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر كيلو القطايف من الحجم الكبير سيباع بـ1.10 دينار، على أن يباع الكيلو من الحجم الصغير "العصافيري" بين 1.20-1.30 دينار.



وأضاف أن الإقبال سيتضاعف على القطايف والحلويات الرمضانية خلال أول أيام رمضان على أن يصبح الطلب اعتيادي في باقي الأيام.